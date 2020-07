Seeblick

In der Zeit vom Dienstag- bis zum Mittwochabend haben bislang unbekannte Täter versucht, in das Gerätehaus einer Feuerwehr der Gemeinde Seeblick einzubrechen. Nachdem es ihnen nicht gelungen war, zwei Eingangstüren aufzubrechen, gaben sie auf, ohne in das Gebäude gekommen zu sein. Alarmierte Polizisten haben nach Spuren gesucht und eine Anzeige aufgenommen.

Von MAZ