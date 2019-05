Großderschau

Im Jahr 1785, zum Abschluss der Entwässerungsarbeiten im Rhinluch und Dossebruch, ließ Friedrich II. die heutige Großderschauer Kirche bauen. Auf eine Orgel mussten die damaligen Kolonisten aber noch einige Zeit verzichten. 1859 legte der Orgelbauer Friedrich Hermann Lütkemüller Hand an und baute eine Orgel für die Kolonistenkirche.

Seither haben Organisten auf dem Instrument viele Gottesdienste, Hochzeiten, Taufen, Konzerte und andere Veranstaltungen begleitet. In den 1980-er Jahren verstummte die Orgel. Sie musste ihrem Alter Tribut zollen und war nicht mehr bespielbar.

2012 rekonstruiert

Doch es gab in Großderschau engagierte Menschen und eine Kirchengemeinde, die sich damit nicht abfinden wollten. Sie sammelten Geld und bekamen die zur Sanierung der Orgel notwendigen 17 000 Euro zusammen. 2012 war es dann soweit. Die wieder rekonstruierte Orgel wurde mit einem Festgottesdienst eingeweiht.

160 Jahre sind mittlerweile vergangen seit ihrem Einbau in die Großderschauer Kirche. 160 Jahre Lütkemüller-Orgel sind der Kirchengemeinde Anlass für eine volle Orgelwoche. Vom 19. bis 26. Mai wird sie jeweils um 17 Uhr gespielt von Kirchenmusikern und Künstlern. Die Besucher können sich freuen auf vielseitige Veranstaltungen mit nachdenklicher, aber auch unterhaltsamer Orgelmusik.

Die Lütkemüllerorgel in der Großderschauer Kirche. Quelle: Martina Thiele

Matthias Bensch gab am Sonntag den Auftakt zur Orgelwoche, gemeinsam mit dem Havelberger Vokalensemble. Bensch – Jahrgang 1984 – studierte Kirchenmusik in Weimar, Dresden und Detmold sowie Orgel in Hamburg. Beide Studiengänge schloss er mit dem Master of Music ab. Mit dem Ende seines Studiums trat er die Stelle des Domkantors in Havelberg an. Die Konzertpianistin Jihyn Kim spielt die Orgel am Montag und am Dienstag Maren Müller. Sie ist freischaffende Kirchenmusikerin in Wusterhausen.

Hayan Kim ist in Südkorea geboren, hat Orgel und Kirchenmusik in ihrem Heimatland und in Lübeck studiert. Als Kirchenmusikerin gearbeitet hat sie in Hamburg, Melbourne und weiteren Städten, seit zwei Jahren im Kirchenkreis Prignitz. Am Mittwoch kommt sie nach Großderschau und spielt in der Kirche die Orgel. Der Historikerzirkel des Heimatvereins wird an dem Abend aus der Geschichte der Orgel berichten.

Ein guter Bekannter

Christopher Sosnik unterhält am Donnerstag die Kirchenbesucher mit Orgelmusik. Er ist seit zwei Jahren Kantor der Kirchengemeinde Teltow. Aus Kyritz kommt Kantor Michael Schulze am Freitag zum Orgel spielen nach Großderschau. Der Organist, der am Samstag die Orgel spielt, ist in der Kirchengemeinde kein Unbekannter. Es ist Axel Bayerl. Er hat bereits 2012 das Kircheninstrument gespielt, beim Festgottesdienst zu Ehren des Abschlusses der Orgelrestauration.

Orgelbauer Mathias Beckmann, der der Orgel damals wieder zu schönem Klang verholfen hat, wird an dem Abend aus seiner Arbeit berichten. Marvin Lindner, Musikstudent an der Hochschule für Kirchenmusik in Dresden, beschließt am Sonntag, dem 26. Mai, die Großderschauer Orgelwoche.

Von Norbert Stein