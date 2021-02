Feuerwehr Hohennauen holt Pudel Flummi aus dem eiskalten Wasser im Havelkanal

Hohennauen

Seit 22 Jahren ist Guido Kujath schon Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Hohennauen. Der Hohennauener See und der Havelkanal waren in der Zeit immer wieder mal zugefroren. Auch, wenn sich dann immer wieder Leute auf die eher brüchigen Eisflächen gewagt haben, es musste noch nie jemand aus dem See geholt werden, der ins Eis eingebrochen war.

„Die Feuerwehrleute müssen das aber können“, sagt Kujath. „Darum hatten wir dieser Tage eigentlich das Thema Eisrettung auf dem Online-Plan.“ Wie bei den anderen Feuerwehren können sich die Mitglieder der Wehr nicht im Gerätehaus treffen. Sie bilden sich online fort und vertiefen ihre Kenntnisse.

Eisrettung also. Doch zu der Unterrichtsstunde kam es nicht, wie geplant. „Daraus wurde ein Praxistest“, sagt Kujath.

Guido Kujath ist seit 22 Jahren Ortswehrführer in Hohennauen. Quelle: Norbert Stein

Es war ein Mittwoch, als plötzlich am Nachmittag der Pieper bei Kujath meldete: „Tier in Not. Der Wehrführer verkauft normalerweise Wurst- und Fleischwaren auf dem Markt. Um 16.30 Uhr, als der Alarm ging, war er zurück.

Auf das Eis gesprungen

Jean Lucas hatte den Alarm ausgelöst. Er hatte gesehen, wie ein Hund über die Havelwiesen Richtung Kanal rannte. Auf den Havelwiesen befanden sich zwei Mädchen mit Schlittschuhen, die das Tier offenbar kannten. Die gefrorenen Havelwiesen sind ein beliebter Platz für Schlittschuhläufer, denn das Wasser unter dem Eis ist höchstens kniehoch. Plötzlich sei der Hund losgerannt – er hatte offenbar die Witterung von einem anderen Tier aufgenommen.

Dabei sprang der Hund auf den Havelkanal, etwa auf Höhe der ehemaligen Eisenbahnbrücke. Das Eis auf dem Kanal war dünn, der Hund brach ein und konnte sich nicht befreien. Die Mädchen schrien um Hilfe und Jean Lucas rief geistesgegenwärtig die Feuerwehr. „Als klar war, was das für ein Einsatz wird, haben wir uns zunächst den besten Weg zur Einsatzstelle gesucht“, schildert Kujath das weitere Vorgehen. „Zum Glück konnten wir die alte Eisenbahnbrücke queren und dann zu Fuß mit unseren Geräten zur Einsatzstelle am Ufer.“

Mitglieder der Ortsfeuerwehr beim Gruppenfoto. Es entstand 2018. Quelle: Norbert Stein

Ein Boot oder andere hochmoderne Hilfsmittel hatten die Feuerwehrleute nicht zur Verfügung. Sie nahmen Steckleitern mit und Leinen. Die Leitern wurden zusammengesteckt und ein Kamerad legte sich flach darauf. „So hat er sich dann langsam auf die Eisfläche vorgearbeitet“, sagt Kujath.

Inzwischen war Flummi – das ist der Name des Pudels, der ins Eis eingebrochen war – schon zehn Minuten in dem eiskalten Wasser. „Es war Eile geboten, der Hund wurde schon immer schwächer.“ Zentimeter für Zentimeter arbeitete sich der Feuerwehrmann auf der Leiter nach vorne und brach selbst immer wieder ein Stück ein.

Nasses Bündel

Kujath: „Wir haben uns den leichtesten Mann herausgesucht und ihn gut mit Leinen festgemacht. Außerdem hatten die Wehrleute noch Haken dabei. Die brauchten sie nicht. „Schließlich waren wir nahe genug an dem Tier dran, so dass wir es packen konnten“, erzählt der Wehrführer.

Flummi war schon so schwach, dass er das über sich ergehen ließ, ohne sich noch zu wehren. Hund, Feuerwehrmann und Steckleitern wurden anschließend zurück ans Ufer gezogen. „Da stand das nasse Bündel und zitterte“, erinnert sich Kujath. Inzwischen waren auch die Eltern von den Mädchen hinzugekommen und kümmerten sich um das Tier. Flummi kam nach Hause und wurde erst einmal gewärmt. Schnell hatte sich der fünf Jahre alte Pudel wieder erholt.

Retter und Gerettete: Guido Kujath, Jean Lucas, Hannah Otto und Nele Hoffmann Quelle: Joachim Wilisch

Der Schreck saß allerdings allen Beteiligten noch in den Knochen. „Wir waren keine Sekunde zu spät dran“, sagt Kujath. Es sei ein Glück gewesen, dass die alte Eisenbahnbrücke noch steht. „Sonst hätten wir einen viel weiteren Weg zum Einsatzort gehabt.“ Wenn Flummi noch fünf Minuten länger im Wasser geblieben wäre, dann wäre er wohl ertrunken.

„Ich bin wirklich froh, dass die Kinder nicht hinter dem Hund her sind, um ihn herauszuholen.“ Dem pflichtet Kujath bei und warnt, ebenso wie die Mutter: „Besser schnell Hilfe rufen.“ Flummi tobt wieder herum, die Mädchen sind froh, dass sie weiter mit ihrem treuen Freund spazieren gehen können. Jean Lucas ist froh, dass er gesehen hat, was passiert ist und die Leitstelle angerufen hat.

Flummi fühlt sich wieder – im wahrsten Sinne des Wortes – „pudelwohl“. Quelle: Joachim Wilisch

Guido Kujath warnt. „Das Eis auf dem See trägt jetzt auf keinen Fall mehr.“ Es ist lebensgefährlich, sich auf die Eisflächen zu begeben.

Für die Feuerwehr in Hohennauen war es der zweite Einsatz in diesem Jahr. Das erste Mal mussten sie ausfahren, um einen Baum von der Straße zu holen.

Das Thema „Eisrettung“ haben die Hohennauener Wehrleute – wenn auch unverhofft – mit einem Praxistest beendet. Und in Hohennauen sind sich alle einig: Diesen Test hat die Feuerwehr bestanden.

Von Joachim Wilisch