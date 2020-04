Feuerwehr in der Warteschleife

Rhinow

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona – Epidemie haben auch auf die Arbeit der Ortsfeuerwehr Rhinow enorme Auswirkungen. Alle Dienste sind weiterhin abgesagt. Der letzte Ausbildung steht für Mitte März im Dienstbuch von Wehrführer Henry Klare.

Technik im Griff

Die Technik wird weiter gewartet, ansonsten passiert seit Wochen nicht viel im Gerätehaus und auf dem Hof der Rhinower Feuerwache. Die Krise bremst auch die Weiterbildung der 33 aktiven Feuerwehrfrauen und -männer aus. „Dennoch ist die Einsatzbereitschaft unserer Wehr gesichert“, sagt Henry Klare.

Anzeige

Bisher kein Waldbrand

Diese Einsatzbereitschaft sei gerade bei der jetzigen Trockenheit mit hoher Waldbrandgefahr enorm wichtig, betont der Wehrführer. In diesem Frühjahr mussten die Rhinower Kameraden noch zu keinem Waldbrand ausrücken.

Weitere MAZ+ Artikel

WAusbildungsstunden und Feuerwehrsport sind zurzeit nicht möglich. Quelle: Uwe Hoffmann

Ein solcher Alarm könne aber jederzeit kommen, sagt Klare, weil schon ein kleiner Funke, eine Zigarettenkippe oder eine heiße Glasscherbe einen Waldbrand verursachen können. Henry Klare appelliert deshalb, besonders achtsam zu sein in der Natur.

Baldiger Neubeginn?

Auch wenn Dienste derzeit nicht möglich sind, hält der Wehrführer per Handy Kontakt mit seinen Kameraden. Er hofft, dass Dienste bald wieder möglich werden. „Eine Beratung mit den Mitgliedern der Ortsfeuerwehr wäre wichtig“, meint Klare, weil Absprachen und Entscheidung notwendig sind.

Noch keine Entscheidung

Bei den Entscheidungen geht es insbesondere um das 125jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Rhinow. Ob das Jubiläum wie vorgesehen am 7. Juni mit Festgottesdienst, Umzug und Familienfest auf der Feuerwache gefeiert werden kann, scheint allerdings sehr fraglich zu sein. „Noch ist nichts entschieden“, sagt der Wehrführer.

Der Rhinower Wehrführer Henry Klare. Quelle: Norbert Stein

Er selbst würde sich schon den 7. Juni wünschen, hält den Termin aus heutiger Sicht aber als eher unwahrscheinlich. Eine Verschiebung in den Herbst wäre für ihn eine Alternative. „Feiern sollten wir das Jubiläum möglichst in diesem Jahr“, sagt der Wehrführer. Von einer Verschiebung in das Jahr 2021 hält er nichts.

Blick zurück

Am 9. Juni 1895 wurde die Freiwillige Feuerwehr Rhinow durch den Brandenburgischen Provinzial - Feuerwehrverband gegründet. Die konstituierende Sitzung fand am 22. Oktober im Scheel’schen Gasthof statt und 35 Bürger wurden in die Freiwillige Feuerwehr aufgenommen.

Von Norbert Stein