Feuerwehrjubiläum in Rhinow ist erneut abgesagt

Rhinow

Auch der zweite Anlauf endet mit einer Absage. Die Freiwillige Feuerwehr Rhinow blickt in diesem Jahr auf ihr 125jähriges Bestehen zurück. Gegründet wurde die Wehr am 9. Juni 1895 durch den Brandenburgischen Provential – Feuerwehrverband.

Der Malermeister Berthold Bassiner war der erste Wehrleiter. Heute steht Henry Klare an der Spitze der Rhinower Feuerwehr. Der Wehrführer und die derzeit 32 aktiven Kameradinnen und Kameraden hatten sich auf eine Jubiläumsfeier, gemeinsam mit den Einwohnern, Gästen und Ortswehren aus der Region gefreut.

Anzeige

Ein Fest für die Familie

Die Feuerwehrleute hatten dafür zunächst den 7. Juni festgesetzt. Eine großes Familienfest sollte es geben, zuvor einen Umzug und einen Festgottesdienst. Doch Corona machte alle Pläne zunichte. Das Jubiläumsfest wurde verschoben.

Die Feuerwehrleute aus Rhinow starteten einen neuen Anlauf, um das Jubiläum doch noch in ansprechender Weise würdigen zu können. Mit Abstand und Hygiene sollte am kommenden Sonntag, den 25. Oktober, das Jubiläum begangen werden. Vorgesehen war ein Festgottesdienst in der Kirche mit anschließender kleiner Feierstunde in der Turnhalle der Grundschule Rhinow. Diese Veranstaltung am 25. Oktober hätte auch gut zu einem anderen wichtigen Datum für die Feuerwehr Rhinow gepasst.

Der Rhinower Wehrführer Henry Klare. Quelle: Norbert Stein

Sie wurde zwar am 7. Juni offiziell gegründet, doch die konstituierende Sitzung war erst am 22. Oktober 1895 im Schlesischen Gasthof. 35 Bürger wurden an dem Tag in die Freiwillige Feuerwehr Rhinow aufgenommen.

Doch auch aus dem kleinen Fest wird nun nichts werden. Weil sich die Corona- Situation seit Tagen weiter verschärft, zog die Rhinower Wehrführung nun erneut die Reißleine. „Die Jubiläumsfeier ist abgesagt“, sagte Henry Klare. Die Wehrführung habe keine andere Möglichkeit gesehen. Es werde auch in diesem Jahr keinen weiteren Anlauf geben, das Jubiläum doch noch zu begehen. Ob 2021 nachgefeiert wird, kann der Wehrführer noch nicht sagen. Da will er sich noch nicht festlegen.

Von Norbert Stein