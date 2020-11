Frau-Harke-Wegemarke in Stölln offiziell übergeben

Stölln

Der Initiator, Ideengeber und Mitgestalter für den Frau-Harke- Sagenpfad im Elb-Havel-Winkel und in Teilen des Havellandes war nicht allein gekommen. Günter Klam kam in „sagenhafter“ Begleitung zur Einweihung der 25. Wegemarke für den Sagenpfad am Lilienthal-Centrum in Stölln. Mitgebracht hatte er Ans Briesenick aus Molkenberg.

Im historischen Kostüm der Frau Harke taufte Ans Briesenick die Wegemarke auf den Namen „ Schwanenzug“. Zuvor erzählte Frau Harke die Geschichte vom Schwanenzug.

Das ist die Sage

Der Sage nach gilt sie als Schutzpatronin für die Region. Einst kam sie in der Johannisnacht zu ihrem Haltepunkt am Gollenberg, einem großen Granitstein. den sie ursprünglich eigentlich auf den Havelberger Dom schleudern wollte. Der Granitstein fiel ihr aber aus den Händen. In der Nacht der Sommersonnenwende kamen dann vier Schwäne. Mit ihren Schnäbeln schnappten sie sich die Enden eines Flugtuches und trugen ihre Herrin auf Rathenow zu.

Nachlesen können Besucher die Geschichte vom Schwanenzug auf einer Infotafel, neben der als Wegmarke handwerklich kunstvoll gestalteten Knorpelschenke. Frau Harke hatte der Sage zufolge ihr Zuhause in den Kamernschen Bergen, war als Schutzpatronin aber auch immer wieder im Havelland.

Die Wegemarken markieren Stationen an Orten, die in den Geschichten um Frau Harke eine Rolle spielen. Nun wurde die Wegemarke übergeben – zugleich wurde im Lilienthal-Centrum der Flugpionier Otto Lilienthal gefeiert. Günter Klam erinnerte bei der Übergabe daran, dass es bereits im Jahr 2011 mit Gemeinden und dem Amt Rhinow erste Gespräche gab für die Gestaltung von -Wegmarken im Ländchen Rhinow.

Das der erste Erfolg lange ausblieb, lang am Geld, das nicht vorhanden war. Teilweise lag es aber auch daran, dass die Projekte, Wegemarken im Ländchen Rhinow zu schaffen, nicht ernst genommen wurden.

Andere Gemeinden brauchten nicht so lange. So bekamen vor dem Ländchen Rhinow im Havelland Grütz, Rathenow und Steckelsdorf Wegemarken.

Verein sprang in die Bresche

Stölln hat seine Wegemarke dem Otto-Lilienthal-Verein zu verdanken. Einwohner und Freude des Vereins unterstützen mit historistischen Steinen zur Ausfachung und Dacheindeckung. „Wir danken allen, die uns geholfen haben“, sagte der Vorsitzende des Otto-Lilienthal-Vereins, Horst Schwenzer, zur Einweihung und betonte, die Wegemarke bereichere die touristische Infrastruktur des Dorfes und der Name „ Schwanenzug“ sei in gewisser Weise auch im Zusammenhang mit Lilienthals Erforschung des Vogelzuges als Grundlage seiner ersten Flugversuche zu sehen.

Die Wegemarke lade zum Verweilen mit der ganzen Familie ein. 7500 Euro hat das Projekt gekostet. Realisiert hat der Verein das Vorhaben mit einer 4000 Euro-Laederförderung für kleinteilige Investitionen.

Von Norbert Stein