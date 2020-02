Rhinow

Eine 59-jährige Frau wurde am Mittwoch in Rhinow gegen 16.20 Uhr von einem wegrollenden Fahrzeug schwer verletzt. Die Frau war in der Lilienthalstraße mit Zustelltätigkeiten beschäftigt. Sie stellte das Fahrzeug der Marke Volkswagen am Straßenrand ab, versäumte es jedoch, das Fahrzeug, das an einer abschüssigen Stelle stand, gegen das Wegrollen zu sichern.

Nachdem sie ausgestiegen war, wurde sie von der noch geöffneten Tür des sich in Bewegung setzenden Volkswagens erfasst und einige Meter mitgeschleift. Der Pkw rollte schließlich gegen einen Baum und blieb dort stark beschädigt stehen. Die Frau wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte nahmen den Verkehrsunfall auf. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Von Bernd Geske