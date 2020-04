Rhinow

Der Heimatverein und die Stadt Rhinow haben gemeinsam entschieden, das für den 2.Mai geplante Frühlingsfest abzusagen. Vereinsvorsitzender Ringo Wegner und Bürgermeister bedauern die Absage, sehen aber der derzeitigen Corona- Krise keine Möglichkeit das Frühlingsfest ordentlich vorbereiten und durchführen zu können.

Sie bitten um Verständnis für die Entscheidung. Ob das Bergfest stattfindet, werden Heimatverein und Stadt nach den Osterferien entscheiden. Heimatverein und Stadt sehen es als oberstes Ziel an zu helfen, mit den bisher getroffenen Vorsorgemaßnahmen die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

„Ich bitte daher auch alle Bürgerinnen und Bürger von Rhinow sich auch an den Ostertagen an die bisher getroffenen Regelungen zu halten, soziale Kontakte meiden und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben“, so Bürgermeister Schneider.

