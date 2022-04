Hohennauen

In vielen Dörfern des Amtes Rhinow treffen sich in diesem Monat engagierte Einwohner und Vereine zum gemeinsamen Frühjahrsputz. In Hohennauen hatte nach zwei Jahren coronabedingter Pause der Ortsbeirat nun wieder zum kollektiven Dorf-chic-Machen aufgerufen. Ortsvorsteher Norris Wagenschütz zufolge kamen am Sonnabend 15 Einwohnerinnen und Einwohner zu dem Frühjahrsputz.

Sie kümmerten sich um die Pflege von Blumenrabatten und Freiflächen, sammelten Müll ein und waren auch am Seeufer im Einsatz. Der Ortsvorsteher nutzte mit Helfern den Frühjahrsputz auch zum Aufstellen einer Bank an der Bushaltestelle gegenüber Gewächshäusern der Rathenower Werkstätten.

Hohennauen: Aktion stärkt Gemeinschaft

Zum Ausklang des gemeinsamen Arbeitens hatte Sybille Heling von der Küche „Ländchen Rhinow“ in Hohennauen für die Teilnehmer einen Imbiss zubereitet. So blieben alle noch ein wenig zusammen und unterhielten sich in angenehmer Atmosphäre.

„Der Frühjahrsputz war nach dem Osterfeuer ein weiterer gelungener Auftakt für mehr gesellschaftliches und geselliges Leben in Hohennauen“, sagte der Ortsvorsteher mit Blick auf weitere Vorhaben, wie die Vorbereitung weiterer die Dorfgemeinschaft fördernden Veranstaltungen. So möchte Hohennauen in diesem Jahr auch wieder ein Sommerfest feiern.

Von Norbert Stein