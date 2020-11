Gekentertes Boot bei Strodehne hat Großeinsatz zur Folge

Strodehne

Ein gekentertes Boot in Strodehne hat die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei anderthalb Tage lang beschäftigt. Am Montag war Michael Mirschel, Leiter des Rhinower Ordnungsamtes, darüber informiert worden, dass an der Steganlage des Wasserwanderrastplatzes ein knapp zehn Meter langes Kajütboot gesunken sei.

Rund 50 Feuerwehrleute aus dem Amt Rhinow und aus Rathenow waren im Einsatz, um das Boot zu bergen. Außerdem wurde die Taucherstaffel des ASB zur Unterstützung angefordert.

Um auslaufende Betriebsmittel zu binden, sei mit Unterstützung der Rathenower Einsatzkräfte eine Ölsperre ausgebracht worden, so Mirschel, der den Einsatz leitete. Danach habe man das vollständig versunkene, auf der Seite liegende Boot mit Hilfe eines Baggers gedreht, angehoben, leer gepumpt und an Land gezogen.

Die Frage, warum das Boot gesunken ist, kann derzeit niemand beantworten. Der Eigentümer selbst habe den Vorfall gemeldet. Ein Erklärung für das Geschehen konnte auch er nicht liefern.

Einsatz am Dienstag beendet

Beendet wurde der Einsatz am Dienstagmittag mit dem Abbau der Ölsperre. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zur Ursache des Unglücks dauern an.

Nach Auskunft Mirschels waren Vertreter des Umweltamtes und der Wasserbehörde vor Ort, um sich ein Bild von der Schadenslage zu machen.

Der Vorfall in Strodehne war übrigens nicht der erste dieser Art in diesem Jahr. Ende August war ein Hausboot unweit der Hohennauener Badestelle gesunken. Urlauber, die das Boot in Grütz gechartert hatten, bemerkten während der Fahrt einen Wassereinbruch im Bugbereich und steuerten daraufhin unverzüglich das Ufer in Hohennauen an, wo das Boot sank, nachdem die Passagiere sich in Sicherheit gebracht hatten.

Wenige Wochen später kenterte ein Hausboot auf der Havel in unmittelbarer Nähe der Bahnitzer Schleuse. Die beiden Personen, die sich an Bord befanden, retteten sich ans Ufer bevor das Boot sank. In beiden Fällen konnten die Ursachen für das Kentern nicht ergründet werden.

