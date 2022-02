Rund 300 000 Euro wird die Gemeinde in diesem Jahr in ihren fünf Ortsteilen investieren. Das Geld soll in den weiteren Ausbau der kommunalen und touristischen Infrastruktur sowie Projekte für ein gesellschaftliches Lebenin den Dörfern und in Umweltvorhaben fließen. Beschlossen haben die Abgeordneten die Investitionen jetzt mit dem Gemeindehaushalt 2022. Havelaue setzt damit auch die weitere Umsetzung bereits vorbereiteter Projekte um, wie im Ortsteil Wolsier für eine Wohnbebauung am südöstlichen Siedlungsrand.

Ende der 80er-Jahre war auf der insgesamt 6500 Quadratmeter großen Fläche mit dem Bau eines Kindergartens „Am Schwalbennest“ begonnen worden. Das Vorhaben wurde nie vollendet und führt als halb fertiger Rohbau einen langen Dornröschenschlaf als Ablade von Gartenabfällen. Die Ruine schadet dem Dorfbild. Abfinden wollte man sich damit in Wolsier aber keinesfalls. Der Ortsbeirat machte sich Gedanken und entwickelte einen Vorschlag.

Wolsier: So sieht es der Ortsvorsteher

„Wolsier könnte sich zu einem Ankerplatz für generationsübergreifendes Wohnen entwickeln“, ist Ortsvorsteher Bill Neubüser überzeugt und der südöstliche Siedlungsrand habe das Potenzial für eine zukünftige Wohnbebauung. Die Gemeinde stimmte dem Vorschlag der kommunalen Interessenvertretung aus dem Ortsteil Wolsier zu. Um das Vorhaben in Angriff nehmen zu können, war zunächst eine Änderung des Flächennutzungsplanes für Wolsier notwendig. Die Gemeinde brachte das Verfahren vor vier Jahren auf den Weg.

Der Wolsier Friedhof erhält ein neues Tor und einen neuen Zaun. Quelle: Norbert Stein

Als nächster Schritt wurde ein Bebauungsplan notwendig und erarbeitet. 2021 wurde der B-Plan genehmigt. 2022 sollen nun die notwendigen Erschließungsarbeiten für das zukünftige Gebiet mit drei Wohngrundstücken erfolgen.

150.000 Euro für Bauland in Wolsier

„Die Gemeinde hat nun dafür die notwendigen finanziellen Voraussetzungen geschaffen“, sagt Havelaues Bürgermeister Guido Quadfasel zum Haushaltsbeschluss. Von den damit im Haushaltsetat bewilligten Investitionsmitteln für das laufende Jahr wird die Gemeinde 150 000 Euro für die Baulanderschließung in Wolsier einsetzen. Von dem Geld sollen eine Erschließungsstraße gebaut und Medienanschlüsse verlegt werden.

Im Ortsteil Gülpe investiert die Gemeinde 2022 in zwei Vorhaben. Finanziert mit einer LAG-Förderung, Mitteln aus dem gemeinsamen Investitionsfonds der Gemeinden des Amtes und Unterstützung des Landkreises stehen 40 000 Euro für einen Sternenbeobachtungsplatz auf dem Sportplatz im Haushaltsplan. Weitere 21 000 Euro gibt die Gemeinde nach Gülpe für eine insektenfreundliche Beleuchtung.

Das geht nach Strodehne

Für die Planung der Brückensanierung „Weg zum Holz“ in Strodehne stehen 20 000 Euro bereit und 7500 Euro für eine neue Zaunanlage Friedhof Wolsier. Ebenfalls im Haushalt eingeplant sind 10 000 Euro für Anschaffungen in den Dorfgemeinschaftshäusern und 5000 Euro für notwendige Spielplatz-Ersatzanschaffungen.

Auch in die Spielplätze in der Gemeinde Havelaue fließt Geld. Quelle: Norbert Stein

Beschlossen haben die Abgeordneten bei der Sitzung in Prietzen auch eine Prioritätenlisten zur Reparatur und Instandsetzung von Straßen. Die Abarbeitung der gesamten Prioritätenliste mit insgesamt 14 Maßnahmen würde 120 000 Euro erfordern.

Weil im Haushalt aber lediglich 40 000 Euro für Straßenreparaturen zu Verfügung stehen, können in diesem Jahr nur sieben Maßnahmen realisiert werden. 20 000 Euro stellt die Gemeinde für die Sanierung Schwarzer Weg in Strodehne bereit, jeweils 5000 Euro für den Ortsverbindungsweg Spaatz-Rhinow zum Einbau von Rasenschotter sowie für die Herstellung von Sickerschächten in Spaatz, Rhinower Straße. Für den Havelweg in Gülpe sind 2000 Euro eingeplant.

Zu den Reparaturarbeiten, die Havelaue für 2022 nicht berücksichtigen konnte, gehören die Friedrichstraße (Beseitigung von Wurzelschäden) und der Ortsverbindungsweg Gülpe-Parey (Erneuerung kaputter Betonplatten).

Von Norbert Stein