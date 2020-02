Gemeinde baut Badestelle 4.0

Hohennauen

Der nächste Sommer kommt und dann sollen sich Urlauber, Ausflugsgäste und Bewohner am Hohennauener See noch wohler fühlen. Die Gemeinde Seeblick lässt dafür die Liegewiese und das Umfeld vor der Seebadestelle neu gestalten. Die Planung ist längst abgeschlossen. Mitte Februar wurde mit den Bauarbeiten begonnen.

Ein Gemeinschaftswerk

Die Gemeinde investiert 106 000 Euro in die Umgestaltung der rund 300 Quadratmeter großen Fläche zu einer neuen, modernen Badestelle. Das Land Brandenburg steuert zur Gesamtfinanzierung 80 000 Euro Fördermittel aus dem europäischen Leaderfonds bei. 26 000 Euro sind Eigenmittel und werden aus dem Gemeindehaushalt finanziert. Zudem ist das Vorhaben ein Gemeinschaftsprojekt, denn das Restaurant Strandgut in unmittelbarer Nachbarschaft lässt seine Freifläche, die an die Liegewiese und Badestelle grenzt, ebenfalls neu gestalten.

Erläuterungen

Begonnen wurde mit ersten Erdarbeiten. Die Borde für einen neuen Gehweg zur Seebadestelle sind ebenfalls schon gesetzt. Im Bereich des Gehweges ist die Grundstücksgrenze zwischen privatem und kommunalen Eigentum. Eine Erdkante wird zukünftig die Liegeweise von der Badestelle abgrenzen und als Sitzreihe hergerichtet, erläutert Bauamtsleiterin Birgit Schmidtke die Pläne.

Bis Ostern soll alles fertig sein. Quelle: Norbert Stein

Der bereits vorhandene Beachvolleyballplatz wird etwas versetzt und umgestaltet. Geplant ist weiterhin, Sitzmöbel aufzustellen. Dazu kommen Fahrradständer und Papierkörbe. Poller sollen die neu gestaltete Fläche eingrenzen. Weiterhin wird ein Unterstand errichtet für ein mobiles WC und Geräte.

Familien und Kinder

Geht alles nach Plan, wird das Vorhaben im April angeschlossen. Die Bauamtsleiterin nennt Ostern als Ziel. Die Gemeinde möchte mit der Investition Chancen nutzen, Hohennauen weiter zu einem Naherholungs- und Tourismusort zu entwickeln. Der See bietet dafür gute Voraussetzungen. Die Badestelle ist zudem schon seit langer Zeit ein Erholungsmagnet, insbesondere für Familien mit Kindern.

Wichtig für Hohennauen

Eine neu gestaltete Liegewiese dürfte so zu einem zusätzlichen Anreiz für einen Besuch der Badestelle am Hohennauener See werden. Bürgermeister Ulf Gottwald hat schon zu verschiedenen Anlässen betont, dass ihm nicht nur die touristische Entwicklung der Gemeinde wichtig ist.

Bürgermeister Ulf Gottwald bei einer Platzbesichtigung vor der Beachvolleyballanlage. Quelle: Norbert Stein

Eine neu gestaltete Liegewiese an der Badestelle sei auch ein Angebot an die Bewohner, so das Gemeindeoberhaupt. Die Fläche oberhalb der Badestelle mit Liegewiese hat die Gemeinde bereits 2015 zu einer verkehrssicheren Anlage mit über 70 Parkplätzen gestalten lassen . Dafür wurden vor fünf Jahren 196 000 Euro investiert

Von Norbert Stein