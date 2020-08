Gemeindevertretung will flächendeckendes Tempolimit in Spaatz

Spaatz

Das Tempolimit soll es in drei Straßen in Spaatz geben. Es handelt sich um die Rhinower Straße, die Straße Am Wald und die Bahnhofsstraße. Lediglich für die Hauptstraße – die eine Kreisstraße ist – soll weiter Tempo 50 gelten.

Eng beisammen

Gelten soll die 30er- Zone für die drei genannten Straßen, die einen Verbund bilden und das Dorfbild abseits der Hauptstraße einschließlich Anger prägen. Dem Beschluss hinzugefügt haben die Abgeordneten eine Bitte an den Landkreis. Sie möchten mit ihrer Verwaltung bei einer Begehung vor Ort gehört und einbezogen werden.

Schon mal beantragt

Eine solche Einbeziehung haben die Abgeordneten und der Ortsbeirat bei der Entscheidung zu einer schon einmal beantragten 30er- Höchstgeschwindigkeitsgrenze für die Rhinower Straße vermisst. Der Landkreis sah damals keinen Anlass, die Antragsteller vor Ort zu hören.

Am Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus treffen die drei Straßen aufeinander, die zur 30er-Zone erhoben werden sollen. Quelle: Norbert Stein

Der Antrag wurde abgelehnt. Enttäuscht war die Gemeinde damals,weil sie ihrem Antrag auch die Auswertung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage beigefügt hatten, die mehrere Tage im Bereich des Spielplatzes stationiert war. Daraus ging eindeutig hervor, dass viele Kraftfahrer schneller fahren, als erlaubt ist.Nach Auffassung der Gemeinde wurde dieser Auswertung zu wenig Beachtung geschenkt.

Mit Nachdruck

Darauf verwies Ortsvorsteher Mathias Demuth am Mittwoch noch einmal mit Nachdruck in einer Erklärung zur Tempo-30-Zone. „Der Ortsbeirat sieht dafür die Voraussetzungen gegeben“, sagte Demuth weiter und der Havelauer Bürgermeister Guido Quadfasel bezeichnet das Tempolimit als „Notwendigkeit“. Weile es sich um drei gleichrangige Straßen handelt, müsse auch kein Verkehrsschild versetzt werden, so der Ortsvorsteher.

Kinder unterwegs

Weder die Bahnhofsstraße noch die Straße Am Wald hätten einen separaten Fußweg, die Rhinower Straße nur in einem Teilabschnitt. Demuth fügte hinzu, dass Kinder alle drei Straßen nutzen, um zur Bushaltestelle zu kommen, von wo aus sie dann zur Schule nach Rhinow, Friesack, Hohennauen oder Rathenow fahren.

Mathias Demuth, Ortsvorsteher Spaatz. Quelle: Norbet Stein

Als im Jahr 2019 die Bundesstraße 102 zwischen Rhinow und Hohennauen saniert wurde, führte die Umleitung über Spaatz und viele Kraftfahrer nutzten die Rhinower Straße als Abkürzung.

Nicht alle sind dafür

Mit Puppen machten damals Anwohner auf ein – auf die Dauer der Umleitung begrenzte – Tempo-30-Limit aufmerksam.

Abschließend erklärte Ortsvorsteher Mathias Demuth, der Antrag finde im Dorf breite Zustimmung. Dennoch gibt er zu: „Nicht alle sind dafür.“

Von Norbert Stein