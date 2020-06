Das Bredow-Herrenhaus ist verkauft

Görne

Das Bredow’sche Herrenhaus in der Lindenstraße hat einen neuen Eigentümer. Ein Berliner Unternehmer, der seinen Namen nicht öffentlich nennen will, hat das historische Anwesen erworben. Die Unternehmensgesellschaft „Altes Haus-Historische Immobilien“ hatte das Herrenhaus in Görne für 390 000 Euro zum Kauf angeboten.

Kein Kommentar zum Kaufpreis

Ob das Anwesen zu diesem oder einen anderen Geldbetrag den Besitzer wechselte, dazu möchte sich der „Neu- Görner“ aus Berlin nicht äußern. Erworben hat er mit dem geschichtsträchtigen und das Dorf prägende Herrenhaus ein 12460 Quadratmeter großes Grundstück mit Ausblick in die Landschaft. Das Anwesen sei „ein ungeschliffener Diamant“ mit Park, Natur und Dorfidylle, erklärt der Käufer.

Arbeit am Konzept

Das Haus selbst biete mit einer Gesamtfläche von rund 1000 Quadratmetern reichlich Platz für eine interessante und wechselvolle Nutzung, sagt der Unternehmer. Nutzen möchte er das Herrenhaus einerseits für Ferienwohnungen, zudem für Konzerte, weitere kulturelle Veranstaltungen und gesellschaftliche Anlässe. Dafür arbeitet er an einem Betriebskonzept.

Bis das Konzept umgesetzt ist, will sich der neue Besitzer Zeit nehmen. Bezug nehmend auf das Herrenhauses mehrere Jahre. In dieser Zeit will der Unternehmer das Herrenhaus sanieren. „Es lohnt sich, das historische Anwesen zu erhalten und wieder zu einem noblen Herrenhaus herzurichten“, sagt er.

Nicht bei Null

Bei der Sanierung müsse er nicht vollständig bei Null anfangen. Ein Vorgänger habe bereits für die Isolierung und Trockenlegung des Herrenhauses gesorgt und auch im Inneren des Hauptflügels sei schon teilweise Hand angelegt worden.

Zeit ist wichtig

Die Sanierung des gesamten Anwesens werde aber noch dauern. Ohne Fördermittel sei das Projekt ohnehin nicht umzusetzen. So werden auch Fördermittelanträge zu den nächsten vorbereitenden Arbeiten gehören.

Wie viele Dörfer in den Ländchen Friesack und Rhinow gehörte auch Görne über Jahrhunderte fast ununterbrochen zum Besitz der Familie von Bredow.

Aber erst im 16. Jahrhundert richteten sich Vertreter des Geschlechts einen eigenen Rittersitz in dem Dorf ein, der sich vermutlich aus dem alten Lehnschulzenhof entwickelt hatte. Das kleine Gut konnte in den Wirren nach dem 30jährigen Krieg nicht überleben.

Die Historie

Adam von Bredow, der es seit 1696 hatte, entschloss sich 1703 „wegen Alters und Schwachheit, und weil alle Gebäude baufällig und bald zu Grunde gehen“ seinen Besitz an den Landrat Asmuss Ehrenreich von Bredow auf Senzke zu verkaufen.

Der errichtete auf dem Gut Görne ein neues Wohnhaus. Ende des 18. Jahrhunderts bewohnte Gebhardt Philipp Christoph von Bredow das Anwesen. Im Jahre 1786 erbaute er den eingeschossigen Hauptflügel des Herrenhauses. Erben und nachfolgende Besitzer führten das Herrenhaus weiter.

Im Jahr 1896 wurde Ostflügel errichtet. Nach dem zweiten Weltkrieg wohnten Flüchtlinge in den Herrenhaus und wurde von der Gemeinde als Kindergarten genutzt. Nach 1990 wurde das Herrenhaus wieder Privatbesitz und wechselte seither mehrmals den Eigentümer.

