Görne

Der Förderverein für Kirche und Dorf Görne sorgt seit seiner Gründung vor elf Jahren für Bewegung und kulturellere Vielfalt. In den ersten Jahren seines Bestehens konzentrierte der Förderverein seine Arbeit zunächst auf die Sanierung und Innenrenovierung der Dorfkirche.

Immer neue Ideen

2019 beteiligte sich der Förderverein an der Vorbereitung und Finanzierung zur Bekämpfung der Holzbockkäferlarve im Kirchengebälk. Bei weitem nicht nebenbei engagieren sich die Mitglieder auch für Konzerte, Lesungen und jedes Jahr für eine Sommerausstellung, die an der äußeren Giebelwand gezeigt wird.

Wichtige Familien

Mittlerweile waren es schon fünf Ausstellungen und alle in unterschiedlicher Weise dem Dorf und seiner Umgebung gewidmet. Besiedlungsgeschichte, Theodor Fontane und die eng mit der Entwicklung des Dorfes verbundene Geschichte der Familie von Bredow sowie Görne als neues Zuhause für Heimatvertriebene waren Ausstellungsthemen.

Die Kirche von Görne. Quelle: Uwe Hoffmann wort+bild

Eröffnet wurden die Ausstellungen mit einem Kirchenkonzert. Die Tradition sollte auch 2020 fortgesetzt werden. Zudem wollte sich der Förderverein mit weiteren Akteuren mit einem Fest rund um die Dorfkirche erstmals an der Brandenburger Landpartie beteiligen.

Kein Verzicht

Die Gründe, warum aus alledem nichts werden konnte, sind hinreichend bekannt. Corona ließ in Görne über Monate kein gesellschaftliches Leben zu. Auf eine Ausstellung an der Giebelwand der Kirche verzichtet der Förderverein dennoch nicht.

Schön für Urlauber

Sicherlich auch zur Freunde vieler Gäste und Urlauber, die mit dem Fahrrad die Region erkunden. In Görne legen viele Radler eine Rast ein, strecken auf Bänken vor der Kirche die Beine aus und schauen sich die Ausstellung „15 Jahre auf der Schattenseite des Bitterfelder Weges“ an.

Das Foto zeigt die Eröffnung der Bilderausstellung zu „Flucht und Vertreibung“ vor einigen Jahren. Quelle: Norbert Stein

Gestaltet und gezeigt hat der Förderverein die Heinz Beling (1920-2003) gewidmete Ausstellung bereits 2015 zur Bundesgartenschau im Havelland. Weil die Besucherresonanz beachtlich war und es dem Förderverein in den letzten Monaten nicht möglich war eine neue Ausstellung zu gestalten, wird in diesem Sommer noch einmal die Beling-Ausstellung gezeigt.

Heinz Beling war Kinoreklamemaler, Schriftsteller, Karikaturist, LPG-Bauer, Künstler und Kinderbuchautor. Er studierte an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. 1954 ist er Mitbegründer der einigen DDR-Satirezeitschrift „Eulenspiegel,“ für die er bis 1995 insgesamt 2675 Karikaturen zeichnete.

Vieles erreicht

Der Bitterfelder Weg sollte Ende der 1950er Jahre in der DDR die Entwicklung einer neuen eigenständigen sozialistischen Nationalkultur einläuten. Namensgeber dafür war 1959 eine Autorenkonferenz in Bitterfeld. Der Bitterfelder Weg blieb ein Versuch.

Heinz Beling lebte zu dieser Zeit im Ländchen Rhinow, zunächst von 1962 bis 1963 in Ohnewitz, danach in Rhinow und Stölln und von 1967 bis 1972 in Dickte, einem Ortsteil von Görne. Er entwirft das Stöllner Gemeindewappen, gestaltet in der Rhinower Schule ein Wandbild, ist Zeichenlehrer, Leiter eines Zeichen- und Fotozirkels und Kreistagsabgeordneter.

Die Ausstellung widmet sich seinem Wirken in der Region und gibt ein Einblicke in die Arbeit eines Künstlers, der 1953 zu den Mitgestaltern des DDR-Wappens gehörte.

Von Norbert Stein