Die Stimme wirkt gereizt am Telefon. „Nein“, antwortet der Eigentümer des ehemaligen Pfarrhauses in Görne kurz und knapp auf die Anfrage, ob er das Anwesen verkaufen möchte und beendet damit das Gespräch mit dem Reporter.

Für weitere Fragen steht der Eigentümer nicht zu Verfügung. Das Schild am Bauzaun rund um das Haus, das sich gegenüber der Kirche in Görne befindet, weist aber darauf hin, dass das Haus zum Verkauf steht. Wer es angebracht hat ist auch nicht bekannt, jedenfalls in der Öffentlichkeit nicht.

Früher Bürgermeister

Der Eigentümer hat das Pfarrhaus von der Kirchengemeinde gekauft und auch mit ersten Sanierungsarbeiten begonnen. Er war früher einmal Bürgermeister der Gemeinde, wohnt allerdings schon seit Jahren nicht mehr in Görne.

Seither verwildert das Grundstück zunehmend. Verständnislos schütteln Einwohner und auch Besucher immer wieder den Kopf, wenn sie an dem ehemaligen Pfarrhaus vorbeikommen. Das Dorfbild prägende Pfarrhaus ist in einem zunehmend bedrohlichen Zustand.

Das Loch im Dach muss dringenden dicht gemacht werden. Quelle: Norbert Stein

Wenn nicht sofort weitere Sicherungsmaßnahmen am Dach vorgenommen werden sei das Haus nicht mehr zu retten, befürchtet Sven Leist, Gemeindevertreter und Vorsitzender des Fördervereins Kirche und Dorf Görne. Ein Versuch der Görner, das historische Pfarrhaus mit einer Ausweisung als Denkmal vor weiterem Verfall zu retten blieb erfolglos.

Ebenfalls erfolglos blieb in der letzten Kommunalwahlperiode der Versuch vom damaligen Bürgermeister Joachim Tessenow und Sven Leist, mit dem Eigentümer Kontakt aufzunehmen. In Erinnerung ist zudem eine Protestaktion vor dem ehemaligen Pfarrhaus.

Keine Debatte zugelassen

„Der Eigentümer verweigert jede Diskussion und ergreift keinerlei sichernde Maßnahmen am Haus“, so Leist. Deshalb hat der Landkreis Havelland zur Abwendung von Gefahren wiederholt Ersatzmaßnahmen zur Gebäudesicherung vorgenommen und einen Bauzaun aufgestellt.

Im Juli wurde der Landkreis abermals aktiv. Die ungesicherten Photovoltaikplatten wurden vom Dach genommen. Unverständlich sei aber, sagt der Gemeindevertreter und Vereinsvorsitzende Leist , dass das nun offene Loch im Dach wenigsten nicht notwendig abgedichtet wurde.

Das Verkaufsschild ist angeblich falsch. Quelle: Norbert Stein

Die Baubehörde des Landkreises sehe mit der Demontage der Platten die Gefahren abgewendet und werde keine weiteren Sicherungsmaßnahmen veranlassen, informierte der Rhinower Amtsdirektor Jens Aasmann nun in Kleßen-Görne.

Sven Leist möchte sich damit nicht abfinden, weil es durch das Loch im Dach hineinregnet. Lehmwände werden beschädigt, was dem Haus weiter schaden würde. Für die Bürger des Ortes sei das alles schwer zu verstehen, sagt Leist und hat deshalb Landrat Roger Lewandowski um Unterstützung gebeten.

Landkreis bleibt vorerst passiv

Der Landkreis soll das Loch kurzfristig abdichten lassen. Die Antwort des Landkreises ist ernüchternd. „Da das Pfarrhaus kein eingetragenes Baudenkmal ist, beschränke sich die Handlungskompetenz des Landkreises im Moment auf ordnungsrechtliche Maßnahmen“, heißt es aus der Pressestelle auf Anfrage.

Das heißt, der Landreis wird nur zur Gefahrenabwehr aktiv. Durch das Loch im Dach könne Regen eindringen und das könne die Bausubstanz weiter beschädigen, räumt der Landkreis ein. Einschreiten werde man aber erst wieder, wenn daraus eine Gefahr entsteht.

Dies wird der Landkreis auch dem Eigentümer mitteilen – verbunden mit der Bitte selbst aktiv zu werden und das Loch zu schließen. Darüber hinaus möchte der Landkreis das Landesamt für Denkmalschutz nochmals auf das Haus aufmerksam machen.

