Großderschau

Feldküche statt Straußenhof: Enrico Dams hat sich beruflich neu orientiert und ist mit der Entscheidung zufrieden. „Der Straußenhof ist Geschichte“, sagt der Mann aus der Kleinderschauer Straße in Großderschau.

Statt Strauße zu füttern, hängt er nun morgens eine Feldküche an einen Kleintransporter und fährt auf Wochenmärkte, wo er die Besucher mit Suppen und Nudelgerichten versorgt. Dienstag ist er in Wittstock, Mittwoch in Pritzwalk, Donnerstag in Perleberg und jeden zweiten Freitag in Wittenberge. Bleibt noch der Montag und den nutzt er zum Erledigen notwendiger Vorbereitungen für die Woche. „In Rathenow und Umgebung ist alles besetzt“, erklärt der 45-Jährige, warum er mit der Feldküche nicht auf Wochenmärkten im Havelland steht, dafür aber des öfteren an Wochenenden auf Dorffesten und anderen Veranstaltungen, wie auf dem Kolonistenhof in Großderschau.

Enrico Dams ist für den Sommer schon gebucht

Coronabedingt herrscht an den Wochenenden allerdings schon seit Monaten große Veranstaltungsruhe. Den ganzen Dezember hindurch sei das auch so gewesen. Alle Weihnachtsmärkte, für die er mit seiner Feldküche gebucht worden war, seien abgesagt worden, erklärt Dams, den derzeit eine Fußverletzung plagt, die ihm eine Arbeitspause abverlangt.

Eisbein mit Sauerkraut ist der kulinarische Winterhit aus Enrico Dams’ Feldküche. Quelle: Norbert Stein

Erste Anfragen für Feste und Veranstaltungen im Sommer gäbe es aber schon, zudem auch für Familienfeiern wie Hochzeiten oder runde Geburtstage. Zu solchen Events fährt er mit der Feldküche bis nach Thüringen und ist mit ihr in ganz Brandenburg und weiteren Bundesländern auf Achse. Auch der Beginn seiner Leidenschaft für eine Feldküche- im Volksmund auch Gulaschkanone genannt - führt in ein anderes Bundesland, nach Mecklenburg-Vorpommern.

Eis-Ulli gab die Initialzündung

2018 im Sommer war er noch mit Straußenprodukten auf dem Rügenfest in Thiessen. Seinen Stand hatte er neben Eis-Ulli und der erzählte ihm, er habe sich eine Feldküche besorgt und stehe damit nun auch auf Märkten. Zurück in Großderschau schwirrten Dams’ Gedanken nun ebenfalls um eine solche mobile Küche. Er suchte im Internet und fand bei Ebay eine Feldküche Baujahr 1962 aus ehemaligem NVA-Bestand. Weil auch der Preis seinen Vorstellungen entgegenkam, kaufte Dams die Feldküche, mit der er seither das Versorgungsangebot auf Märkten und Festen bereichert.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Erbsensuppe geht immer“, sagt er und bietet sie auf Wochenmärkten als tägliches Standartessen an und natürlich zubereitet in der mit Holz befeuerten Feldküche.

Auf Wunsch gibt es auf Festen auch Krustenbraten. Quelle: Norbert Stein

Linsen, Weißkohl , Kohlrüben und anderes Gemüse kocht er abwechselnd als zweiten Eintopf in der Feldküche, zudem täglich zwei Nudelgerichte, wie Hähnchen- Paprika-Nudel-Pfanne oder Gulasch mit Nudeln. Auf Wunsch und zu besonderen Anlässen bereitet er auch Krustenbraten und andere herzhafte Gerichte zu, räuchert Fisch und sorgt für weitere Gaumenfreuden. Dams kennt natürlich auch den kulinarischen Winterhit seiner Kunden. „Eisbein mit Sauerkraut wird in der kälteren Jahreszeit besonders gern gegessen“, erzählt der Mann, der seit zehn Jahren in Großderschau lebt und sich in dem Kolonistendorf wohlfühlt.

Gutgelaunte Stammkunden, aber keine Sitzplätze

Zum Essen bei ihm kommen auf den Wochenmärkten viele Stammkunden an die Feldküche. Sie bringen gute Laune mit, erzählen gern Witze und sorgen für eine lockere Atmosphäre, berichtet der Feldküchenkoch von seinem Arbeitsalltag auf Märkten. Er will aber auch nicht verschweigen, dass es in der jetzigen Zeit weniger Kunden geworden sind, besonders seit er keine Sitzgelegenheiten mehr aufstellen darf auf den Märkten.

Enrico Dams bleibt dennoch optimistisch und hofft auf eine hoffentlich bald entspannter werdende Lage. Die Feldküche habe für viele Gäste auch einen Hauch von Nostalgie. Historie haben die mobilen Küchen allemal. Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind Feldküchen bekannt zur Versorgung des Militärs. So beschreibt auch Johann Wolfgang von Goethe im Februar 1814 in einem Brief den Bau einer ersten Feldfahrküche.

Von Norbert Stein