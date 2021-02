Großderschau: Feuerzeichen in der Papierfabrik

Großderschau

Das neue Jahr hat begonnen und es ist noch nicht zu spät für einen interessanten Wandkalender. Der Verein „paho. Zentrum für Papier“ aus Strodehne und Großderschau stellt die Serie „Feuerzeichen“ von Petra Walter-Moll vor. Die Künstlerin hat in den vergangenen Jahren immer wieder in der Papierfabrik Hohenofen fotografiert: „In den Fabrikgebäuden gab es an allen Ecken Feuerlöscher, unzählige, gegen alle erdenklichen Feuer, denn Papier brennt wie Zunder. Mit der Papierproduktion verschwanden die Löschgeräte. Wo sie hingen, blieben Zeichen in Warnrot zurück“, so Petra Walter-Moll zu ihren Arbeiten.

Besondere Bilder

Fern von aller Romantik spiegeln die Fotos einen besonderen Blick auf den Ort. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen in der Papierfabrik werden manche dieser Spuren verschwinden.

Seit 2015 gibt „paho“ den jährlichen Wandkalender heraus. Er stellt künstlerische Positionen zur Papierfabrik Hohenofen und zum Material Papier vor.

Grafikdesignerin Ute Fürstenberg ist der Kopf hinter dem „Paho. Zentrum für Papier“ und hat sich, ausgehend von der einstigen Papierfabrik Hohenofen, ganz der Arbeit mit dem Material verschrieben.

Es geht um den Werkstoff, der einst in Hohenofen auch Lohn und Brot für viele Einwohner bedeutete. Und warum nun Großderschau? „Großderschau ist ein Ort, der sich dem Handwerk verschrieben hat. Da passt das, wie ich denke, gut hierher.“ Das Dorf liegt direkt an der Kreisgrenze zu Ostprignitz-Ruppin und Hohenofen ist von hier nur ein kleines Stück Weg entfernt.

Naturpflanzen im Blick

Der Kolonistenhof und das Kolonistenmuseum sind in Großderschau feste Größen. Jedes Jahr wird eine Nutzpflanze des Jahres gekürt. Da läge es doch nahe, wenn man sich auch einmal mit Fasern beschäftigt, die den Grundstock für Papier liefern. Begonnen hatte auch ein Projekt mit der Kleinen Grundschule Hohennauen.

Und auch hier geht es um Arbeit und Leben in der Papierfabrik Hohenofen. Kinder sollen – wenn normaler Schulbetrieb irgendwann wieder möglich ist – die Geschichte des Industriedenkmals erkunden. Im Herbst gab es in Hohennauen einen Workshop zum Papierschöpfen.

Das Projekt wurde vom Förderverein Kleine Grundschule Hohennauen in Kooperation mit der Schule und dem „Paho-Zentrum“ veranstaltet und vom Förderfonds Handwerk der Stiftung Bildung unterstützt. Die Kinder lernten, wie Papier hergestellt wurde und wie wichtig der Werkstoff früher war. Das soll wieder aufleben.

Das vergangene Jahr verlief für das „Paho-Zentrum“ holpriger, als zunächst angenommen – Corona. In Großderschau entsteht eine Art Labor für Lehrgänge und künstlerische Versuche rund ums Papier. Vor einiger Zeit hat die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren mit Unterstützung der Bundesregierung dafür einen Zuschuss von 4500 Euro aus dem Soforthilfeprogramm Kulturzentren bewilligt.

Regionale Geschichte

Mitten in Großderschau steht das alte Siedlerhaus – es war eine Ruine, Im Garten soll eine Papierwerkstatt eingerichtet werden – ein Experimentierort. Man kann schon sehen, wie es werden soll. Die Grafikerin hat dabei die regionale Geschichte von Industrie und Landwirtschaft im Blick.

„Das ganze Faserthema ist ja wirklich ein wichtiger Aspekt“, findet sie.Wie alles begann, stad auch die Frage, wie man einen Ort dieser Größe hier auf dem Land mit Leben erfüllt, erklärt Ute Fürstenberg. In Berlin Mitte wäre es ein Kulturort.“ Und es gibt Pläne für die Zukunft: Paho werde sich an dem vom Kulturland Brandenburg in Vorbereitung befindlichen und ausgerufenen Themenjahr „Zukunft der Vergangenheit – Industriekultur in Brandenburg“ beteiligen.

Großderschau soll in dem Zusammenhang seine Rolle spielen. Die Kunstakteure vom Paho wollen für das Projekt das ehemalige Großderschauer Bahnhofsgelände nutzen. Vier Wochen sind im kommenden Sommer vorgesehen. Die erste Woche für künstlerische Arbeiten und die weiteren drei Wochen für eine Ausstellung.

So bleibt zu hoffen, dass Corona dem keinen Strich durch die Rechnung macht.

Von Joachim Wilisch