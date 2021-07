Großderschau: Weiter mit Helga Klein an der Spitze

Großderschau

Helga Klein steht für weitere zwei Jahre an der Spitze des Vereins „Initiative Begegnungszentrum Großderschau“. Der breiten Öffentlichkeit eher bekannt sein dürfte die derzeit 54 Mitglieder zählende Vereinigung als Heimatverein Großderschau.

Helga Klein seit zwölf Jahren im Amt

Vereinsvorsitzende ist Helga Klein seit nunmehr zwölf Jahren. Auf der diesjährigen Jahresmitgliederversammlung mit turnusmäßig anstehender Vorstandsneuwahl erhielt sie das uneingeschränkte Vertrauen der anwesenden Mitglieder zur weiteren Arbeit an der Vereinsspitze. Die alte und neue Vorsitzende wurde wie der gesamte Vorstand einstimmig gewählt.

Dietmar Schröder als ehrenamtlicher Geschäftsführer

An der Seite von Helga Klein wirken im neuen Vorstand Eleonore Müller (2. Vorsitzende), Anita Schmock, Dietmar Schröder, Jörg-Dietrich Thiele, Sigrid Blume, Dagmar Marx und Inge Bartels mit. Während sich Anita Schmock als Schatzmeisterin weiter um die Finanzen des Heimatvereins kümmert, wurde Dietmar Schröder vom Vorstand zum neuen ehrenamtlichen Geschäftsführer des Heimatvereins gewählt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Posten war in letzter Zeit nicht besetzt, nachdem Jörg-Dietrich Thiele vor zwei Jahren erklärt hatte, aus Altersgründen für die Aufgabe nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Thiele ist aber weiter Vorstandsmitglied und dem Verein eine wertvolle Hilfe. Er ist fast täglich auf dem Kolonistenhof, kümmert sich um verschiedene Vorhaben und bringt sich mit neuen fruchtbaren Ideen in die Arbeit ein. Thiele ist für den Heimatverein wie man so sagt der Mann für alle Fälle und eine sehr zuverlässige Stütze. Der neue Geschäftsführer Dietmar Schröder ist in Neustadt/Dosse zuhause, aber in Großderschau aufgewachsen. Dietmar Schröder hat bei der Bahn gearbeitet und ist nun Rentner. Seither kommt er regelmäßig in sein Heimatdorf, hilft bei Veranstaltungen auf dem Kolonistenhof, der Pflege der Museumsanlage und übernimmt Sonntagsdienste zur Öffnung des Heimatmuseums.

Auf dem Kolonistenhof wurden in den letzten Monaten viele alte Gerätschaften überholt, gestrichen und instand gesetzt. Quelle: Norbert Stein

Nun wird er sich noch mehr in die Vorstandsarbeit einbringen. „Die Arbeit mach Spaß und der Kolonistenhof und das Museum würden einen wertvollen Beitrag zur Vermittlung von Heimatgeschichte leisten“, sagt Dietmar Schröder zu seiner Motivation, sich noch stärker in die Vereinsarbeit einbringen zu wollen.

Der Bericht des Vorstandes zur geleisteten Vereinsarbeit war von den Auswirkungen der Corona- Epidemie geprägt. Weil Museum und Außenanlage geschlossen bleiben mussten und kaum Veranstaltungen möglich waren. konnte der Heimatverein 2020 lediglich 1400 Besucher auf dem Kolonistenhof empfangen. 2600 weniger im Vorjahr, berichtete Helga Klein. Das Heimatmuseum hätten seit der Eröffnung in den 1990er-Jahren nunmehr 76 276 Besucher besichtigt.

Auf dem Kolonistenhof wurden in den letzten Monaten viele alte Gerätschaften überholt, gestrichen und instand gesetzt. Quelle: Norbert Stein

Die Monate in denen die Einrichtungen geschlossen bleiben mussten, habe man aber gut genutzt, so die Vereinsvorsitzende. Sie nannte zahlreiche Beispiele, wie die Einrichtung einer Ausstellung im Backhaus, eine Plattdeutsch-Ecke in der Remise, das Aufstellen neuer Hochbeete, und die Neugestaltungen eines Ausstellungsraumes in der oberen Museumsetage. 90 Prozent der Gerätschaften auf dem Außengelände wurden repariert oder mit einen neuen Anstrich versehen.

Schwere Pandemie-Zeiten für den Verein

Corona-Hilfen des Bundes und des Landes, Unterstützungen durch den Landkreis, Sponsoren und das Mitwirken vieler Mitglieder haben den Heimatverein durch die schwere Zeit der Pandemie geholfen.

„Helga, du hast den Verein zuverlässig und umsichtig durch die schwere Zeit geführt“, lobte Vereinsmitglied Melitta Horn den Einsatz der Vereinsvorsitzenden unter Beifall der gesamten Mitgliederversammlung. Auch wenn die Coronaregeln gelockert werden konnten, ist noch längst ist nicht alles wie vor der Pandemie. Die Besucherresonanz sei noch sehr verhalten, so Helga Klein mit der Hoffnung auf Besserung. Dabei helfen sollen Veranstaltungen, die vom Heimatverein vorbereitet werden und unter dem Vorsatz „wenn es die Situation erlaubt“ wieder für Leben und Schwung sorgen sollen auf dem Kolonistenhof.

Programm ab 1. August vorbereitet

Der Auftakt dazu ist am Sonntag, 1. August, mit alten Handwerk, Kuchen und Brot aus dem Lehmbackofen und einem Kaffeekonzert von 14 bis 17 Uhr mit den „Greybirds“ aus Nauen. Um 16 Uhr in der Kolonistenkirche zeigt Alexandra Schneider mit der Havelländer Puppenbühne „Das tapfere Schneiderlein“.

Anstelle des traditionellen Erntefestes wird am 26. September auf dem Kolonistenhof in diesem Jahr ein Herbstfest gefeiert. Am 8. Oktober lädt der Heimatverein zum Spinnabend ein. Ein plattdeutscher Gottesdienst ist für den 24. Oktober in Vorbereitung und am 30. Oktober beteiligt sich der Heimatverein am Museumsaktionstag „Feuer und Flamme“.

Von Norbert Stein