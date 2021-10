Großderschau: Workshop auf Plattdeutsch in den Ferien

Großderschau

„Dat du mien Lewsten bist – dat du woll west – kumm bi de Nacht - kumm bi de Nacht- sagg wi die heeßt.“ Selbst wer der plattdeutschen Sprache (auch Niederdeutsch gekannt) nicht mächtig ist, dürfte die Verse verstehen und einfach schön finden. Doch immer weniger Havelländer pflegen das Plattdüütsch ihrer Vorfahren. „Nich vejäten, Platt räden“, haben sich deshalb auch der Mundartenzirkel Großderschau und der Verein für Niederdeutsch im Land Brandenburg zur Aufgabe gemacht, als Beitrag zur Traditionspflege in der Mark.

Plattdeutsch wird in Großderschau gepflegt

Großderschau gehört zu den wenigen Dörfern im Havelland, wo das Plattdeutsch noch gesprochen und gepflegt wird. 1987 gründete die damalige VdgB-Ortsgruppe den Großderschauer Mundartenzirkel zur Pflege der plattdeutschen Sprache. So wird nun schon seit 34 Jahren in gemütlichen Runden Plattdüütsch gesprochen, Gedichte werden aufgesagt, es wird gesungen und Geschichten aus alten Zeiten werden erzählt. Einmal im Monat kommen dazu etwa zehn Frauen und Männer unter dem Schirm des Heimatvereins Großderschau zusammen, um gemeinsam Platt zu reden.

Plattdüütsch als Kulturgut

Damit Plattdüütsch ein Kulturgut bleibt, startet der Heimatverein Großderschau ein bisher für das Havelland einmaliges Projekt. In der zweiten Herbstferienwoche vom 18. bis 22 Oktober kommen zwölf Mädchen und Jungen aus dem Ländchen Rhinow nach Großderschau zu einem vom Land geförderten Plattdüütsch-Workshop auf dem Kolonistenhof.

Die Sprache der Urgroßeltern kennenlernen

„In der Plattdüütsch-Eck in der Remise können sich die Mädchen und Jungen mit der Sprache ihrer Urgroßeltern beschäftigen“, sagt Helga Klein, Vorsitzende des Heimatvereins Großderschau, und macht den Kindern zudem Lust auf abwechslungsreiche Tage mit guter Verpflegung. Platt vorstehen und sprechen steht für Mädchen und Jungen in der Woche im Vordergrund, auf dem Programm stehen aber auch Spiele und weitere Unterhaltungen. Helga Klein und Jürgen Wels vom Heimatverein Großderschau, Heidi Schuhmann von den Plattsnackers Havelberg und Astrid Flügge, Vorstandsmitglied beim Verein Niederdeutsch im Land Brandenburg, werden mit den jungen Teilnehmern Plattdeutsch üben und ihnen dabei sicherlich auch so manch lustige Geschichten mit in der heutigen Umgangssprache kaum noch gebräuchlichen Worten erzählen.

Zahlreiche Bücher bereichern die Plattdüütsch-Eck in der Remise. Quelle: Norbert Stein

Astrid Flügge war schon des Öfteren dabei: „Der Heimatverein engagiert sich immer wieder erfolgreich für die Pflege der plattdeutschen Sprache.“ Nun kann sich auch der Nachwuchs in diese Traditionspflege einreihen. Die Workshopwoche soll dafür eine Grundlage schaffen. Die Kinder werden einen Sketch auf Plattdüütsch einüben und zum Abschluss des Workshops am Freitag um 16 Uhr in der Kirche gegenüber dem Kolonistenhof in Kostümen aufführen. „Jedes Kind wird in der Woche zudem ein plattdeutsches Gedicht lernen und bei der Abschlussveranstaltung vortragen“, nennt Helga Klein ein weiteres Ziel des Workshops. Besucher sind in der Kolonistenkirche willkommen.

Die Abschlussveranstaltung „Plattdüütsch von und mit Kindern“ ist öffentlich. Am Sonntag, 24. Oktober, um 14 Uhr, sind Besucher erneut eingeladen in die Kolonistenkirche zu einem plattdeutschen Gottesdienst mit Pfarrerin Ute Eisenack. Im Anschluss geht es auf dem Kolonistenhof zur Kaffeetafel.

Von Norbert Stein