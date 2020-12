Großer Preis für kleine Klimaretter: Auszeichnung für Grundschule Hohennauen

Hohennauen

Die Daumen zeigen als Zeichen der Freude nach oben. Die Klimadetektive der Kleinen Grundschule Hohennauen posieren in Siegesmanier vor dem Insektenhotel auf dem Schulhof. Gerade haben sie erfahren, dass ihre Schule zu den Gewinnern des 9. Schülerwettbewerbs zur Entwicklungspolitik „alle für EINE WELT für alle“ gehört.

Die Wetterwerbsjury kürte die Grundschule in der Gemeinde Seeblick zum Sieger in der Wartungskategorie „Schulen“. Dafür bekamen sie im Livestream schon einmal digital die Ehrenurkunde überreicht und dazu 5000 Euro Preisgeld.

Anzeige

„Klima ist ein wichtiges Thema an unserer Schule. Mit unserem Beitrag möchten wir die Menschen zum Umdenken animieren“, sagte Petra Rechcygier. Sie ist Lehrerin an der Schule und langjährige Projektleiterin. „Die Auszeichnung beim Schulwettbewerb macht uns sehr stolz und motiviert uns, das Projekt fortzusetzen“, so Rechcygier.

2600 Schüler verfolgen Livestream

Stellvertretend für alle 63 Hohennauener Schülerinnen und Schüler hatten die Klimadetektive einer Liveschaltung der Preisverleihung in Berlin beigewohnt und erfuhren als erste von ihrem großartigen Erfolg beim Nachwuchswettbewerb zur Entwicklungspolitik 2019/20. Rund 28.500 Schüler bewarben sich mit 500 Projekten.

Gern wäre Petra Rechcygier mit einer Schülerabordnung zur Preisverleihung gefahren. Die Pandemie hat aber eine solche Veranstaltung nicht zugelassen und so wurde sie ins Internet verlegt, wo sie von 2600 Schülerinnen und Schülern in ganz Deutschland verfolgt wurde.

Die Schüler beteiligten sich auch mit einem Klimamusical am 9. Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik. Quelle: Norbert Stein

„Eine lebenswerte, nachhaltige und faire Zukunft beginnt direkt mit uns, durch uns. Durch den Wettbewerb seid ihr die Vorreiter“, sagte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller zum Auftakt der Veranstaltung. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier würdigte in einem Grußwort das lokale und globale Engagement der Preisträger.

Die Kleine Grundschule Hohennauen überzeugte die Jury mit ihrem Beitrag „Kinder retten die Welt – Kleine Dinge für das Große“. Bereits 2014 entwickelte die Schule ein klares Konzept für die Behandlung des Hausthemas Klima und Klimawandel. Des Weiteren beschäftigen sich die jungen Hohennauener Akteure mit den Themen Energie, Müll, Wasser und Gesundheit.

Im Zweijahresrhythmus werden die Themen im Unterricht der Klassenstufen behandelt. Dabei geht es bei weitem nicht nur um Theorie. Die Lernarbeit ist praxisorientiert, wie auch die Projekt- und Klimaaktionstage durch die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern. Dazu gehört unter anderem die Agrargenossenschaft Hohennauen.

Mit Klimaaktionstagen und Musical zum Sieg

Die Schule ist auf Landesebene gut vernetzt und beteiligt sich erfolgreich an der Initiative des Landkreises Havelland zur Einführung und Umsetzung von Energiesparmodellen.

In Hohennauen hatten daran die Energiedetektive mit dem Aufspüren von Einsparpotentialen einen gebührenden Anteil. Petra Rechcygier kann viele Beispiele nennen, die letztlich zum Erfolg beigetragen haben.

Die Klimaaktionstage gehören dazu, wie auch die Aufführung eines Klimamusicals, das Pflanzen von Bäumen, der Besuch einer Biogasanlage, die Pflege von Hochbeeten, der Bau eines Insektenhotels und Aktionen mit den Stinknormalen Superhelden.

Die Hohennauener Schüler werden sich nun aber keineswegs auf den Siegeslorbeeren ausruhen. Im Gegenteil. Sie haben sich bereits für den 2021 beginnenden 10. Wettbewerb angemeldet und dafür auch schon einige Einzelprojekte in Vorbereitung.

Von Norbert Stein