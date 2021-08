Gülpe

Kurz vor 20 Uhr wird die Sonne ihr Tageswerk verrichtet haben. Um 21.58 Uhr beginnt die astronomische Nacht am Sonnabend, dem 4. September. Etwa eine Stunde danach wird sich Saturn am Südhimmel zeigen. Jupiter wird sich allerdings noch etwas Zeit nehmen und gegen Mitternacht am Nachthimmel über Gülpe zu bewundern sein, wie auch weitere Sternbilder.

Der Nachthimmel scheint gut gerüstet zu sein für den 10. Westhavelländer Astrotreff (Wat)vom 3. bis 5. September auf dem Sportplatz in Gülpe. Auch in dem Haveldorf selbst laufen die Vorbereitungen für das Treffen von Hobbyastronomen aus ganz Deutschland auf Hochtouren. Darum kümmert sich der Förderverein Sternenpark Westhavelland in Zusammenarbeit mit der Naturparkverwaltung und örtlichen Akteuren.

2020 fiel das Treffen aus

Eigentlich wollten die Hobbyastronomen mit ihren Fernrohren schon im vergangenen Jahr zum 10. gemeinschaftlichen Sternegucken nach Gülpe kommen. Corona ließ das Treffen 2020 aber nicht zu.

Astrocamp in Gülpe. Wie schon beim 9. Treffen kümmert sich auch in diesem Jahr wieder Thomas Becker (Mitte) um die Teilnehmeranmeldungen. Quelle: Norbert Stein

„Nach derzeitiger Lage kann der Westhavelländer Astrotreff in diesem Jahr aber stattfinden, sofern die Pandemieentwicklung keine andere Entscheidung verlangt“, sagt Jens Aasmann. Der Direktor des Amtes Rhinow ist ehrenamtlicher Vorsitzender des Fördervereins Sternenpark Westhavelland. Allerdings werde der Astrotreff auch in diesem Jahr nicht ohne Einschränkungen möglich sein, erklärt Aasmann auch.

Sicherheitsabstände eingerichtet

Von möglichen 80 Stellplätzen auf dem Sportplatz werden lediglich 60 genutzt, um notwendige Sicherheitsabstände zu gewährleisten. Alle 60 Stellplätze sind seit Wochen gebucht. Thomas Becker kümmert sich in der Naturparkverwaltung um den Sternenblick Parey, touristische Angebote im Sternenpark und derzeit um die Anmeldungen für den Astrotreff in Gülpe.

Er führt eine lange Warteliste, auf der die Namen von 18 Hobbyastronomen stehen, die noch zu dem Treffen nach Gülpe kommen möchten. Ihre Chance ist allerdings gering. Ihr Anmeldewunsch kann von den Organisatoren nur erfüllt werden, wenn bereits angemeldete Sternegucker ihre Teilnahme kurzfristig absagen würden. Damit ist allerdings nur in Ausnahmefällen zu rechnen. Die meisten Teilnehmer werden am Freitag, 3. September, mit Campingwagen, Zelten und Fernrohren in Gülpe anreisen. Einige werden einige Tage früher kommen oder bis nach dem Treffen bleiben, weil die Neumondphase erst am 7. September beginnt und somit auch berechtigte Hoffnung besteht, an den Abenden vor und nach dem Westhavelländer Astrotreff einem schönen Sternenhimmel über Gülpe beobachten zu können, vorausgesetzt dunkle Wolken verhängen nicht den Himmel.

Vorträge auch für Besucher

Am Sonnabendabend des 4. Septembers laden die Hobbyastronomen die Besucher wieder zum gemeinschaftlichen Sternegucken ein. Zuvor wird um 16 Uhr der 10. Wat eröffnet und mit Vorträgen bereichert. Auftakt ist die Vorstellung des Projekts Planeten(fahrrad)weg im Sternenpark Westhavelland. „Der geplante Planeten(fahrrad)-weg bildet die Entfernungen zwischen den Planeten maßstäblich ab“, erläutert Jens Aasmann. „Wir haben für unser geplantes Projekt eine längere Stecke ausgewählt. Nutzen wollen wir dafür ein Teilstück des Havellandweges, zwischen Kützkow und Milow. Es ist fast 13 Kilometer lang“, so der Vorsitzende des Fördervereins.

Sophia Dehn vom Nabu Westhavelland wird das Projekt „Artenschutz durch umweltfreundliche Beleuchtung“ vorstellen und dabei auch erste Ergebnisse aus Gülpe erläutern. Andreas Hänel, Wissenschaftsastronom und Begleiter des Westhavellandes auf dem Weg zur Anerkennung als ersten Sternenpark Deutschlands wird in Gülpe von Sterneninseln als Teil des Dark Sky-Programms Wattenmeer berichten. Bevor es dann zum gemeinsamen Sternbeobachten geht gibt Viktor Schmidt noch Tipps zur Planeten- und Mondfotografie.

Von Norbert Stein