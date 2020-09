Gülpe

Samstagabend am Havelufer in Gülpe. Zwischen einigen Zelten flitzen Kinder in und her, einige Erwachsene plaudern am Ufer und genießen die idyllische Uhr. Kurz nach 19 Uhr sind es gut 50 Menschen, die sich auf dem Biwak-Platz versammelt haben. Sie sind aber nicht gekommen, um sich den herrlichen Sonnenuntergang anzuschauen.

Vielmehr wollen sie erleben, was passiert, wenn die Dunkelheit hereinbricht und die Fledermäuse aus ihren Verstecken kommen. Die Nacht der Fledermäuse, eine Veranstaltung der Naturwacht Westhavelland, lockt seit mehr als zehn Jahren Besucher ins Havelland. So viele wie am Samstag waren es aber noch nie. Aus Berlin, Potsdam, Schönwalde und sogar aus Hitzacker waren Gäste gekommen.

Anzeige

„Die Nachfrage nach unseren Touren ist in diesem Jahr besonders groß. Die Leute machen in Deutschland Urlaub und entdecken nun auch verstärkt, was die Natur im Havelland zu bieten hat“, stellte Rangerin Beatrice Koch mit einem Lächeln fest. Gemeinsam mit vier Kollegen und ehrenamtlichen Helfern hatte sie den Abend organisiert und freute sich, über das große Interesse.

Weitere MAZ+ Artikel

Fledermäuse aus nächster Nähe bestaunen

Koch arbeitet seit vielen Jahren für die Naturwacht und ist inzwischen eine Expertin in Sachen Fledermäusen. Um alle Fragen der Tourteilnehmer beantworten zu können, hatte sie zudem Klaus Thiele an ihrer Seite.

Beide haben bereits zahlreiche Fledermaus-Touren begleitet, zudem ist Thiele Mitglied im Landesfachausschuss für Säugetiere. Als solcher hat er unteren anderem die Befähigung, die Mopsfledermaus zu beringen.

Um diese und andere Fledermausarten aus nächster Nähe zu betrachten, hatten die Ranger drei große Netze gespannt. Während die Sonne langsam unterging, holte Beatrice Koch aus einem Glas zwei kleine Fledermäuse. In aller Ruhe konnten die Gäste die Tiere bestaunen und sie sogar auf die Hand nehmen. Die Tiere hielten still, denn sie waren längst tot.

Die Naturwacht hatte zur Nacht der Fledermäuse in Gülpe eingeladen. Zwar ging dieses Mal kein Tier ins Netz, die Teilnehmer konnten aber zwei tote Fledermäuse genau betrachten. Quelle: Christin Schmidt

„Das Exemplar mit dem längeren Daumen und mehr Haaren an den Beinen ist das Braue Langohr, das andere ist das Graue Langohr“, erklärte Koch während sich ganz vorsichtig einige Finger näherten, um die Tiere zu berühren. Als Rangerin ist sie eine Mittlerin zwischen Mensch und Natur und als solche nahm sie die Teilnehmer mit.

„Wenn wir eine Fledermaus fangen sollten, bitte nicht anfassen. Sie können zum einen den Virus übertragen und sie können gut beißen und es dauert, bis wieder loslassen!“, warnte Beatrice Koch. 25 verschiedene Arten gibt es in Deutschland, 18 in Brandenburg und 14 im Havelland, erfuhren die Gäste.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie schwer eine Fledermaus ist, verteilten Beatrice Koch und ihre Kollegin Ferrero Küsschen. Neun Gramm wiegt das Konfekt, genauso viel wie eine Fledermaus.

Die Naturwacht hatte zur Nacht der Fledermäuse in Gülpe eingeladen. Dazu gab es gratis einen wunderbaren Sonnenuntergang. Quelle: Christin Schmidt

Um die Tiere aufzuspüren, verteilten die Ranger spezielle Dedektoren. „Stellen sie den Regler auf die Frequenz 45 ein. Ist eine Fledermaus in der Nähe hören Sie ein lautes Klacken“, erklärte Koch. Und dann hieß es: Warten. Um 20.10 Uhr dann endlich das erste Klacken. Aufregung! Blicke zum Himmel. „Da, da ich habe eine gesehen“, rief ein Kind aufgeregt.

Ins Netz war aber keine Fledermaus geflogen, auch nicht eine Stunde später. Gegen 21 Uhr gaben die ersten Gäste auf. Beatrice Koch, ihre Kollegen und viele Besucher hielten dennoch bis 23 Uhr aus.

Am Ende ging die Nacht der Fledermäuse ohne einen Fang zu Ende. Dennoch war die Nacht für die Teilnehmer ein Erlebnis in der Natur bei dem sie jede Menge über die nachtaktiven Tiere gelernt haben.

Von Christin Schmidt