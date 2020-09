Gülpe

Wissenschaftler und Studierende haben an 481 ökologischen Forschungsstationen weltweit die Möglichkeit zur praktischen Arbeit, Wissensvertiefung und Wissensanwendung in der Natur. 14 solcher Forschungs- und Bildungsstätten gibt es in Deutschland.

Altes Bauerngehöft

In Brandenburg hat lediglich die Universität Potsdam so eine Station in der freien Landschaft. Es ist die Ökologische Forschungsstation Gülpe im Amt Rhinow. Hinter dem Dorf führen zwei kleine Brücken auf eine Insel. Weiter geht es dann auf einen schmalen Weg, der auf einer kleinen Anhöhe endet, direkt an der Ökologischen Forschungsstation auf dem ehemaligen Bauerngehöft „Hünemörder“.

Anzeige

Auch zu Corona-Zeiten

Das ganze Jahr hindurch – 2020 allerdings durch Corona eingeschränkt – kommen Lehrende, Forschende und Lernende zu der von Havelwiesen umgebenen Station. „Sie ist wertvoll, wichtig und notwendig für die Forschung und Praktikumsarbeit unserer Universität“, sagte deren Präsident Oliver Günther bei einem Besuch der ökologischen Station mit Wissenschaftlern und Wirtschaftsleuten aus Berlin und Brandenburg.

Weitere MAZ+ Artikel

Fachgespräche zum Forschungsprojekt für Kleinsäuger. Quelle: Norbert Stein

Die Besucher interessierten sich für Angebote, Möglichkeiten, Nutzung, und Geschichte der Station. Jana Eccard, Professorin für Tierökologie an der Universität und Leiterin der Ökologischen Station sorgte gleich zur Begrüßung für die nötigen Informationen, gemeinsam mit Katja Geißler.

Seit 1950 Studenten

Sie ist an der Universität zuständig für die Lehramtsausbildung mit dem Schwerpunkt Biologie und damit auch für die Praktika der Studierenden im Grünen der üppigen Gülper Naturlandschaft. Bereits 1950 kamen die ersten Studenten zur ornithologischen Beobachtungen an den Gülper See, einem seit 1967 international anerkannten Vogelschutzgebiet.

Modern und gut ausgestattet

Seit 1975 forschen und lehren Potsdamer Wissenschaftler in der Gülper Natur. Die ökologische Station selbst gibt es seit 42 Jahren. Mit der umfassenden Sanierung der Station in den 1990er Jahren wurde eine moderne Stätte mit 25 Übernachtungsmöglichkeiten, Laboren und Seminarräumen geschaffen, die in idealer Weise Lehr- und Forschungsmöglichkeiten in einer dynamischen Landschaft miteinander verbindet.

Ann-Christin Kra (r.) erklärt anhand eines Modells Hochwasser und Überschwemmungen um Gülpe. . Quelle: Norbert Stein

Viele Lehr- und Forschungsarbeiten haben für einen ökologischen und geologischen Datenschatz gesorgt, erklärte Jana Eccard. Der sei eine wesentliche Grundlage zur Ausweisung des Naturparks Westhavelland. Über aktuelle Forschungsprojekte, wie zur Auenvegetation, informierte im Innenhof eine Ausstellung mit mehreren Anschauungstafeln.

Am Wasser

Ann-Christin Kra, wissenschaftliche Mitarbeiterin der AG Geografie und Naturrisikoforschung, erläuterte anhand eines Modells die Auswirkungen von Hochwasser und Überschwemmungen im Gebiet um die ökologische Forschungsstation Gülpe.

Viele Projekte

Die Forscher und Mitarbeiter informierten über in Projekt zur Untersuchung der Verhaltensweisen von Mäusen und weiteren Kleinsäugern, lenkten das Interesse der Gäste auf Insekten, die Renaturierung der Unteren Havel und den Sternenpark Westhavelland.

Die Zufahrt zu Hünemörder. Quelle: Norbert Stein

Die Projekte und Vorhaben werden auch am 11. September im Mittelpunkt stehen bei einem Forschungstag in der ökologischen Station. Am Forschungstag sollen Forschungsaktivitäten in und um Gülpe vorgestellt werden, erklärt Jana Eccard. Ziel der Veranstaltung sei die Gründung eines Forschungsbeirates für die ökologische Station Gülpe.

Von Norbert Stein