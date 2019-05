Havelaue

Die kommunale Finanzlage verlangt von den Gemeinden einen konsequenten Sparkurs. Die angespannte Finanzsituation macht auch um die Gemeinden im Amt Rhinow keinen Bogen.

Um auf der Einnahmen - und Ausgabenseite ausgeglichene Haushalte beschließen zu können, mussten sie auch in diesem Jahr wieder die kommunalen Rücklagen anzapfen. Die Gemeinde Havelaue schaffte den Haushaltsausgleich 2019 mit Hilfe von 87800 Euro aus der Rücklage.

Sparkurs unvermeidlich

Sparen lautet die Devise. Geld kann nur für die wichtigsten Aufgaben ausgegeben werden. Dazu zählen auch Ausgaben zur Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen.

Die Gemeinde Havelaue hat für solche Instandsetzungsarbeiten 10000 Euro in den Haushalt eingestellt. Davon sind 2000 Euro eingeplant für Notreparaturen, die im weiteren Verkauf des Jahres notwendig werden könnten. Die restlichen 8000 Euro sind bereits mit Instandsetzungsarbeiten untersetzt, teilweise auch schon realisiert.

Mahd an landwirtschaftlichen Wegen

1000 Euro sind für Mahd- und Mulcharbeiten an landwirtschaftlichen Wegen und der Verbindungsstraße Gülpe - Prietzen vorgesehen. Die zweimalige Reinigung der Regenabläufe im Jahr steht mit 2300 Euro im Plan.

Für Bankettarbeiten in Spaatz, Rhinower Straße, und Strodehne, Großdorf, sind insgesamt 2500 Euro eingeplant. Der Auftrag in Spaatz wurde bereits erledigt. Weitere kleinere Arbeiten schlagen mit Kosten zwischen 600 und 400 Euro zu Buche.

Im Ortsteil Parey in der Hauptstraße erfolgte die Regulierung von zwei Schächten für die Regenwasserleitung. In Gülpe in der Gartenstraße sollen zwei Straßenabläufe repariert werden und in Spaatz ein Fahrbahnanschluss befestigt werden.

Friedhofsweg ausgebessert

In Wolsier wurde mit Unterstützung der Agrargenossenschaft Gülpe und tatkräftiger Mithilfe von Einwohnern beim Frühjahrsputz der Friedhofsweg mit Schotter ausgebessert.

Insgesamt kann die Gemeinde Havelaue mit dem zu Verfügung stehenden Geld in allen fünf Ortsteilen Instandsetzungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen realisieren.

Unerledigt bleiben die Neuverfugung einer Pflasterfläche auf 2,4 Kilometer Länge der Friedrichstraße, die Freilegung eines Regenwasserablauf in Strodehne und Arbeiten am Bankett Straße Am Neubau in Gülpe. Dafür wären noch einmal insgesamt 8000 Euro notwendig. Das Geld steht im Haushalt 2019 aber nicht zu Verfügung.

Von Norbert Stein