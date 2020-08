Rhinow

Dem havelländischen Wald geht es nicht gut. Die Kronen zahlreicher Bäume sind braun oder kahl, ihre Rinden zerfressen, viele Stämme bereits abgestorben. Sie sind gezeichnet von der Sommerdürre der vergangenen Jahre und den damit einhergehenden Folgen wie Pilzbefall und Borkenkäfer.

„Alle Baumarten leiden, nicht nur die Nadelbäume“, sagt Jens Deparade und zeigt auf eine Eiche mit schütterer Belaubung und auf Birken, die mitten in der Vegetationsperiode plötzlich ihre Blätter verloren haben. Die Ursachen: Hitzestress und Wassermangel.

Anzeige

Ein ganzer Fichtenwald mit kahlen Zweigen

Deparade ist seit 2012 der zuständige Revierförster für den Bereich Rhinow. Mit besorgtem Blick schaut er zu den Fichten hinauf, die in einem Waldstück an der Bundesstraße 102 stehen.

Weitere MAZ+ Artikel

Ihre Kronen sehen zerzaust aus, traurig hängen die übrigen kahlen Zweige herab. An den Stämmen hat der Buchdrucker, ein Borkenkäfer, der es auf Fichten abgesehen hat, seine Fraßspuren hinterlassen.

Zur Galerie Gerhard Derr, Leiter der Oberförsterei Rathenow, und Revierförster Jens Deperade haben die MAZ auf einen Spaziergang durch havelländische Wälder mitgenommen und erklärt, wie es um die Bäume steht.

„Dieser Wald ist tot, da ist nichts mehr zu machen“, erklärt Gerhard Derr (l.), seit Mai Leiter der Oberförsterei Rathenow. Dabei macht er deutlich, dass dieser Wald keine Ausnahme, sondern nur ein Beispiel von vielen in der Region ist.

Nur wenige Kilometer weiter ein ähnliches Bild. Am einem Waldrand stehen Kiefern mit vertrockneten Nadeln, die Kronen braun. Ursache hier ist der Pilz Diplodia, der bei Trockenheit für das Absterben der Triebe sorgt.

„Mit dem Sturm Xavier 2017 fing es an. Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt, das Holz lag in den Wäldern – der Startpunkt für die explosionsartige Entwicklung der Käfer und Pilze“, erklärt Derr.

Trockenheit schafft beste Bedingungen für Schädlinge

Dazu kamen die sehr trockenen Sommermonate, die die Bäume schwächten und beste Bedingungen für Schädlinge schufen. „In der Regel sind das Sekundärschädlinge, die in jedem Wald dazu gehören. Erst, wenn Bäume geschwächt sind, werden Borkenkäfer und Co. für den Wald gefährlich“, so Deparade.

Die beiden Förster wissen, das sich verändernde Klima spielt dabei eine wesentliche Rolle und der Blick in die Zukunft verspricht keine Besserung.

„Es wird auch wieder Sommer mit mehr Regen geben. Die Niederschlagsprognosen sagen sogar voraus, dass sich die Regenmenge insgesamt nicht wesentlich verändert, dafür aber die Verteilung über das Jahr und die Form und zwar zu Ungunsten des Waldes. Wir müssen mit mehr Starkniederschläge rechnen, die rasch abfließen und nicht in den Boden eindringen“, erklärt Derr.

Die Förster wollen Waldbesitzer beraten

Beeinflussen können die Förster das Ganze nicht. Sie wollen aber darauf aufmerksam machen, dass jeder mit seinem eigenen Konsumverhalten dazu beiträgt, wie sich das Klima und damit auch die Wälder künftig entwickeln.

Außerdem wollen sie Waldbesitzer sensibilisieren. „Unser Ziel ist es, alle, die Wald besitzen, zu erreichen. Insbesondere auch die Eigentümer kleiner Flächen, die sich vielleicht noch nicht mit diesen Problemen befasst haben, denn sie machen den Großteil der gut 90.000 Waldbesitzer in Brandenburg aus und können einen wesentlichen Teil dazu beitragen, dass die Wälder robuster werden“, betont Derr.

Beratung für Waldbesitzer Erster Ansprechpartner für Waldbesitzer sind die staatlichen Revierförster. Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem die Beratung privater Waldbesitzer, die jeder Eigentümer kostenlos in Anspruch nehmen kann. Nach einer Begutachtung des Waldes erörtern die Förster gemeinsam mit den Eigentümern mögliche Maßnahmen der nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung. Das Westhavelland gehört zur Oberförsterei Rathenow, zu der wiederum die Reviere Rathenow, Rhinow, Nennhausen, Kater und Premnitz. Zu erreichen ist die Oberförsterei unter Telefon: 03385/5192191 oder im Internet auf: www.forst.brandenburg.de

Eine Möglichkeit sei es, klima- und stresstolerantere Baumarten zu pflanzen, die sich in anderen Gebieten bereits bewährt haben. Wichtig sei auch eine gesunde Mischung aus Laub- und Nadelhölzern – Baumartenvielfalt statt Monokulturen, um das Risiko zu verteilen. „Dann ist das System flexibler und kann schneller reagieren“, so Derr.

Zudem müsse man auf eine natürliche Verjüngung setzen, das heißt durch die Saat der Bäume entsteht neuer Waldbewuchs. Es überleben die Bäume, die sich auf dem jeweiligen Boden gut entwickeln.

„Darauf werden wir in Zukunft setzen müssen. Denn aufgrund der großflächigen Schäden schaffen wir es nicht mehr, alles, was abstirbt, künstlich durch Pflanzung aktiv zu verjüngen. Wir müssen der Natur so weit es geht eine Chance geben. Dazu gehört auch ein gutes Wildmanagement“, betont der Leiter der Oberförsterei.

Ausbreitung der Schädlinge stoppen

Zudem sollten Waldbesitzer aufgeschlossen gegenüber Baumarten sein, die sie bisher eher vernachlässigt haben, wie die Robinie oder die Hainbuche. „Unsere Aufgabe ist es, die Waldbesitzer zu beraten und die richtige Kombination sowie Strategie zu finden, um einzelne Flächen klimastabil aufzubauen“, erläutert Derr.

Während Naturschützer dazu tendieren, befallene oder abgestorbene Bäume stehen zu lassen, raten die Förster, das Holz zu entnehmen und zu nutzen. So soll die weitere Ausbreitung durch Schädlinge gestoppt und der CO2-Ausstoß verringert werden.

Das eigene Konsumverhalten hinterfragen

„Totholz wird zu CO2 abgebaut. Entnehme ich das Holz aber und mache daraus eine Spanplatte, einen Balken oder Papier, konserviere ich das CO2 zumindest für eine Zeit und der Raum, der im Wald frei wird, kann für einen Baum genutzt werden, der neues COs bindet“, erklärt Fachmann Gerhard Derr.

Er weiß, um den Wald zu retten, ist jeder gefragt. „Es liegt an unserem Konsumverhalten, an der Nutzung fossiler Energie, aber auch an der Landnutzung, der Abholzung des Regenwaldes zu Gunsten von Palmölplantagen und dergleichen. Leider gibt es kaum noch Menschen, die dieses Problem erkennen und Rückschlüsse daraus auf das eigene Konsumverhalten ziehen“, so Derr.

Von Christin Schmidt