Ärger um den Steg am See

Hohennauen

Das Wetter war in den letzten Tagen noch launisch. Doch seit Freitag hat die Sonne die Oberhand gewonnen und die Temperatur ansteigen lassen. Und weil die Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Epidemie unter Einhaltung diverser Sicherheitsvorkehrungen allmählich gelockert werden, könnte es auch mit dem Wassertourismus langsam losgehen.

Noch ist es ruhig auf dem See

Mit Kurs auf die Hauptsaison wird der Freizeitbootsverkehr auch auf dem Hohennauener - Ferchesarer See in den kommenden Wochen an Fahrt gewinnen. Doch an den ersten Maitagen herrschte noch weitgehende Ruhe auf dem Wasser. Lediglich bei Wassersuppe ankerten schon einige wenige Boote.

Anzeige

Auch am Hohennauener Steg in der Seestraße ist es noch ruhig. Mitte der Woche ankerte dort noch kein Freizeitboot. Um den Steg schwappt das Wasser. An Land herrscht derweil eine gewisse Ungewissheit, was den weiteren Betrieb der Anlage betrifft.

Weitere MAZ+ Artikel

Pachtvertrag über 15 Jahre

Eigentümerin des Stegs ist die Gemeinde Seeblick. 2014 hat sie die Anlage für 15 Jahre verpachtet an Henrik Köllmann, Eigentümer eines privaten Wassertouristikunternehmens mit Hausbooten. Der Pachtvertrag räumte ihm das Recht ein, den Steg zu betreiben, Anlegeplätze zu verpachten und für seine Hausboote zu nutzen. Der Pächter verpflichte sich im Gegenzug zu Investitionen, insbesondere in die Erweiterung der Steganlage. Weil sich der Wassertourismus auf dem See in den letzten Jahren gut entwickelt hatte, sollten damit zusätzlich benötigte Anlegeplätze geschaffen werden.

Warten auf die Erweiterung

Der Pächter sorgte zwar für Verbesserungen bei der Strom- und Trinkwasserversorgung, der Abwasserentsorgung sowie für eine neue Beplankung. Doch den Steg erweiterte er nicht. Die Gemeindevertretung sah sich mit immer neuen vorgelegten Varianten hingehalten und kündigte Anfang September den Pachtvertrag mit sofortiger Wirkung. Dem Betreiber wurde eine Frist zur Beräumung der Anlage bis November eingeräumt.

Per Aushang verkündet der Pächter, weiter Betreiber des Stegs zu sein. Quelle: Norbert Stein

Geräumt hat Henrik Köllmann den Steg bis heute nicht. Stattdessen verkündet er per Aushang, weiter Betreiber des Stegs zu sein und auch die Anlegeplätze zu verpachten. Es ist seine Reaktion auf eine von der Gemeindevertretung Ende Februar 2020 beschlossene neue Gebührenordnung für den Steg, mit der die Gemeinde die Voraussetzung schaffen will, die Anlage in dieser Saison in kommunaler Hand zu betreiben.

Der Hausbootbetreiber sieht sich offenbar weiter als rechtmäßigen Betreiber des Stegs, war aber auf Anfrage zu einer Stellungnahme gegenüber der MAZ nicht bereit.

Ärger über den Vertragspartner

Bürgermeister und Gemeindevertreter haben für die Vorgehensweise ihres gekündigten Vertragspartners keinerlei Verständnis. Wie unter solchen Umständen eine ordentliche Saison möglich sein soll, ist ungewiss. Amtsdirektor Jens Aasmann sieht das Recht auf der Seite der Gemeinde und strebt deshalb eine gerichtliche Entscheidung an. Auch eine Räumungsklage schließt der Amtsdirektor nicht aus. Doch ein solcher Weg beansprucht Zeit und bringt für die Saison 2020 voraussichtlich keine Klärung mehr.

Von Norbert Stein