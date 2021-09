Hohennauen

Die notwendige Energie- und Klimawende prägt nicht nur den Bundeswahlkampf. Mögliche Auswirkungen erhitzten seit Wochen auch die Gemüter vieler Einwohner in der Gemeinde Seeblick mit den Ortsteilen Hohenauen/Elslaake, Wassersuppe und Witzke. Auslöser ist der geplante Bau eines Solarparks Elslaake auf Flächen, die überwiegend Eigentum der Agrargenossenschaft Hohennauen sind. Errichten und finanzieren würde den Solarpark die Firma Notus mit Hauptsitz in Potsdam. Am Mittwoch lösten die AG und der Investor eine der Gemeinde gegebenes Zusage ein. Nach Arbeitsschluss luden sie die Einwohner der Gemeinde zu einer Informationsveranstaltung zum Solarpark Elslaake auf den AG-Betriebshof Hohennauen. Auch interessierte Bürger aus den Nachbarorten waren unter den 120 Besuchern.

Wie der Verlauf der fast dreistündigen, stets sachlich verlaufenden Veranstaltung zeigte, war der Informations- und Diskussionsbedarf unter den Teilnehmern riesig. Die Gäste stellten viele Fragen, gaben Statements ab, erörterten das Für und Wider. Sie forderten ein weiteres Mitspracherecht der Einwohner, bevor die Gemeindevertretung über einen auf der letzten Sitzung vertagten Aufstellungsbeschluss Solarpark Elslaake entscheidet.

50 Hektar Mindestgröße für Solarpark

Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch den AG-Vorstand Peter Wilke, Ernst-Dietrich Wille und Notos-Geschäftsführer Jan Schröder nahm die Aussprache auch gleich Fahrt auf. Wie groß soll der Solarpark und wo soll er gebaut werden, war die erste und die Gemüter bewegende Frage. Notus- Geschäftsführer Schröder nahm sich für eine konkrete Antwort Zeit. Er erläuterte mögliche kommunale Vorteile. Die Gemeinde könne mit jährlich 50 000 Euro Einnahmen von Notus rechnen und eine Unterstützung regionaler Vereine sei auch möglich, sagte Schröder und schob dann die Zahl 50 Hektar nach als Mindestgröße für einen wirtschaftlich zu betreibenden Solarpark. Auch ein noch etwas größerer Solarpark wäre für Notus denkbar.

Als Standorte vorgesehen sind aufgrund geringer Bodenqualität nicht agrarwirtschaftlich zu nutzende Flächen in einem Landschaftsschutzgebiet beiderseitig der B 102 bei Elslaake. In einem 180 Hektar großen Erkundungsgebiet soll zunächst herausgefunden werden, auf welchen Flächen die Einrichtung eines Solarparks möglich sein könnte. Den Landeigentümern würde der Solarpark für die nächsten 30 Jahre gute Pachteinnahmen sichern, die über den bisherigen Erlös aus Bewirtschaftung und Förderung liegen. Deshalb sei der Solarpark auch für die AG eine wirtschaftliche Notwendigkeit und von existenzieller Bedeutung, betonte Peter Wilke.

AG Hohennauen beschäftigt 41 Mitarbeiter

Die AG Hohennauen bewirtschaftet mit 41 Mitarbeitern 3615 Hektar Land und betreut einen Tierbestand von 1 848 Rindern. Die Schweineproduktion wurde im Sommer eingestellt. Es gab wirtschaftliche und finanzielle Gründe, erklärte Wilke die Aufgabe der Schweineproduktion. Die Entscheidung sei schwer gefallen, wie auch der Verkauf von 200 Hektar Land zur Sicherung des Unternehmens.

Der Solarpark würde der wirtschaftlichen Stabilität der AG ohne Zweifel guttun. Daran wollte dann auch kein Diskussionsteilnehmer zweifeln. Bedenken wurden aber schon geäußert und ein Mitspracherecht der Bevölkerung im weiteren Entscheidungsprozess gefordert, wie zur Flächenerkundung, Leitungsverlegungen und Energievoreilen für die Gemeinde.

Naturparkverwaltung legt Standpunkt dar

Ilona Langgemach, Leiterin, der Naturparkverwaltung Westhavelland, sagte, ihres Wissens nach gebe es derzeit im gesamten Naturparkgebiet Aktivitäten zur Errichtung von Solarparks auf einer Gesamtfläche von etwa 500 Hektar. Die Naturparkverwaltung werde sich in den Prozess einbringen, so auch im weiteren Verfahren zum Solarpark Elslaake.

Ein Vorschlag der Gemeindevertreterin Michaela Kujath, die Gemeindevertretung sollte mit ihren Beschlussfassungen eine Höchstflächengrenze für den Solarpark festlegen, fand am Mittwoch in der Einwohnerversammlung weitgehende Zustimmung. Peter Wilke sagte, „ein Solarpark über 100 Hektar ist auch mit mir nicht machbar“. Zurückhaltender reagierte er auf den Vorschlag einer ganzen Reihe von Teilnehmern, eine Entscheidung ohne Zeitdruck zu fällen. Wilke sagte, die Einwohner sollten einbezogen werden in den Entscheidungsprozess.

Den Rahmen dafür schafft ein Arbeitskreis Solarpark. Wilke betonte aber auch, man könne sich nicht ewig Zeit lassen für das notwendige Votum. Dazu liegt der Ball wieder bei der Gemeindevertretung, die letztlich über den Aufstellungsbeschluss Solarpark Elslaake zu befinden hat. Endgültig entschieden ist aber auch damit noch nichts, dafür ist ein seitens des Landes genehmigter Bebauungsplan erforderlich.

Von Norbert Stein