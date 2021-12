Hohennauen

Die letzten Absprachen sind getätigt. Die Unterschriftenlisten kopiert und auch alle weiteren Vorbereitungen erledigt: So konnten Mitglieder des Kita-Ausschusses Hohennauen in dieser Woche eine Unterschriftensammlung in den Gemeinden des Amtes Rhinow starten.

Olaf Fischer und Nicole Schmücker als Elternvertreter und die Seeblicker Gemeindevertreter Michaela Kujath und Marc Glauche haben mit Unterstützung weiterer Mitglieder des Kita-Ausschusses ein klares Ziel. Sie wollen erreichen, dass sich in den kommenden Wochen möglichst viele Einwohner auf einer Liste eintragen und mit ihrer Unterschrift das Anliegen der Initiative unterstützen. Die Akteure fordern eine Änderung der Kita-Satzung des Amtes Rhinow zur Einführung einer einheitlichen Sommerschließzeit für alle drei kommunalen Kitas im Amtsbereich.

Amt Rhinow: Beschluss fiel im November

Die Satzung hat der Amtsausschuss erst im August beschlossen und damit den Weg geebnet für die Einführung der einheitlichen Sommerschließzeit. So hat es das Gremium dann auch im November für das kommende Jahr mehrheitlich beschlossen.

In Hohennauen nutzen Kita und Kleine Grundschule ein gemeinsames Haus. Quelle: Norbert Stein

Die Kita-Ausschüsse „Knirpsenstadt“ Rhinow und „Otto Lilienthal“ Stölln hatten zuvor der Einführung zugestimmt. Der Ausschuss der Kita in Hohennauen sprach sich dagegen aus, konnte sich damit aber nicht durchsetzen im Amtsausschuss. Die Abgeordneten beschlossen jedoch als Kompromiss, die Kita Hohennauen während Sommerschließzeit vom 1. bis 12. August 2022 für eine Notbetreuung offen zu halten und damit für Kinder aus allen drei Einrichtungen, deren Eltern keinen Urlaub bekommen und auch keine andere Betreuungsmöglichkeit haben.

An der Regelung für 2022 wird sich auch nichts ändern. „Eine generelle Lösung sollte es aber nicht sein“, sagt Marc Glauche und sieht mit allen Akteuren der Unterschriftensammlung, die einheitliche Sommerschließzeit weiterhin als „Spannungsfeld“, auch in anderen Gemeinde des Amtes.

Forderung: Schließzeiten frei gestalten

„Wir fordern deshalb eine Änderung der Kita-Satzung. Jeder Kindertagesstätte soll die Einführung von Sommerschließzeiten freigestellt werden“, geht aus einem Positionspapier hervor. „Eine einheitliche Sommerschließzeit für die Kitas stellt viele Eltern vor große Herausforderungen. Sie sind damit festgelegt, ihren Jahresurlaub in den Sommerferien zu nehmen und konkurrieren so mit Eltern schulpflichtiger Kinder“, sagt Olaf Fischer. „Zudem passt die Sommerschließzeit nicht zur Haupterntezeit in der Landwirtschaft“, ergänzt Nicole Schmücker.

„Die Kita- Schließzeiten müssen sich an den Bedürfnissen der jungen Familien orientieren und nicht umgekehrt“, sind sich die Initiatoren der Unterschriftenaktion einig. Gemeindevertreterin Michaela Kujath sieht ein weiteres Problem: „Erzieherinnen, die außerhalb der Saison verreisen möchten, müssen nun in den Sommerferien Urlaub machen.“

Die Unterschriftensammlung hat für den Amtsausschuss keine bindende Wirkung. Die einheitliche Sommerschließzeit schafft Voraussetzungen für eine bessere Urlaubsplanung in den Kitas, sagt die Verwaltung. Sie lehnt zur Wahrung der Gleichbehandlung unterschiedliche Regelungen ab.

Von Norbert Stein