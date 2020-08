Hohennauen

Eine Kirche ist ein großes Haus, in dem es immer Arbeit gibt. Die Dorfkirche Hohennauen macht da keine Ausnahme. Das Gotteshaus wurde in den letzten drei Jahren umfangreich saniert.

Millionenprojekt

Der Förderverein Kirche Hohennauen und die Kirchengemeinde konnten dafür rund 1,4 Millionen Euro investieren, weil Bund und Land maßgeblich unterstützten mit Fördermitteln. Einwohner und regionale Unternehmen spendeten für die Sanierung, auch für Projekte die nicht gefördert wurden.

Festgottesdienst verschoben

Ein Dankgottesdienst im Mai war die erste Veranstaltung in der sanierten Kirche, nachdem der aus diesem Anlass vorgesehene Festgottesdienst wegen Corona abgesagt werden musste und im Frühjahr 2021 nachgeholt wird.

Die Restauratorin Diana Walter erledigt zusätzliche Arbeiten an den Verzierungen der Westempore. Quelle: Norbert Stein

Eigentlich sollte man annehmen, das in der Kirche alle Arbeiten abgeschlossen sind. Als Ingo Senftleben( CDU), Landtagsabgeordneter und Schirmherr der Kirchensanierung am Donnerstag in Hohennauen weilte, war die Kirchentür verschlossen. Die Vorsitzende des Fördervereins Monika Pickenhahn führte ihn durch den Turmeingang ins Kircheninnere und dabei vorbei an einer Leiter.

Mit kleiner Verspätung

Auf der Leiter stand Diana Walter. Sie ist Restauratorin und arbeitete die Goldverzierungen der Westempore nach. Die Verschönerungskur war so nicht vorgesehen. Dafür bekam der Förderverein nun aber zusätzliche Fördermittel aus dem Denkmalschutzfonds. „Deshalb kann die Arbeit erst jetzt erledigt werden“ erklärte Monika Pickenhahn.

Das Lob

Ingo Senfleben ließ seine Blicke schweifen und sagte „Alles ist wunderschön geworden“. Besonders erfreute ihn, dass auch die Kirchenorgel zusätzlich restauriert werden konnte. Die renommierte Orgelbaufirma Schuke erledigte die Arbeiten in den letzten Monaten.

Die sanierte Orgel in der Dorfkirche Hohennauen. Quelle: Norbert Stein

Dessen Seniorchef Matthias Schuke hat schon in jugendlichem Alter das Instrument gespielt, das von dem Traditionsunternehmen im Jahr 1906 in der Kirchen Hohennauen in das Orgelgehäuse eingebaut wurde. So etwas würde verbinden und habe für eine gute Zusammenarbeit gesorgt, sagt Klaus Eichler – ein aktiver Unterstützer des Fördervereins.

Guter Klang

Schon viele Organisten hätten den hervorragenden Klang des Instruments bestätigt, sagt Eichler weiter. 80 000 Euro kostete die Orgelsanierung. Auch dafür bekam der Förderverein Fördermittel. Monika Pickenhahn lobt zudem besonders die Bereitschaft vieler Einwohner und regionaler Unternehmen, die Orgelsanierung mit einer Spende zu unterstützen. Insgesamt kamen so 23 000 Euro zusammen.

Neue Ideen

Auch Veranstaltungen zur Unterstützung der Orgelsanierung wurden organisiert. Die Vorsitzende des Förderverein nennt das Lichterfest der Pension Am Anger als Beispiel und das Engagement der Rathenower Werkstätten.

Historische Ansicht des Innenraumes der Dorfkirche Hohennauen. Quelle: Norbert Stein

Nachdem das Sanierungsprojekt abgeschlossen ist, wird sich der Förderverein der Organisation von kulturellen Veranstaltungen widmen. Bereits geplant ist für den 19. September eine Lesung mit Erntedankgeschichten auf dem Bauenernhof Wille und für den 29. September in der Kirche ein Orgelkonzert mit dem Orgelsachverständigen der evangelischen Landeskirche Berlin Brandenburg – Schlesische Oberlausitz Winfried U. Kuntz und der Sopranistin Cornelia Marschall.

Weiter arbeiten werde der Förderverein Klaus Eichler zufolge auch an einer „digitalen Kirche“ in Zusammenarbeit mit dem Bischofsamt.

Von Norbert Stein