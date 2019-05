Hohennauen

Ingo Senftleben hat in seinem Büro in Potsdam eine Orgelpfeife auf dem Schreibtisch. Wenn Besucher nach der Bewandtnis fragen, erklärt der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion und Vorsitzende der Landespartei sein Engagement für eine der geschichtsträchtigsten Kirchen im Havelland.

Schirmherr seit Anfang des Jahres

Anfang dieses Jahres hat Ingo Senftleben die Schirmherrschaft für die Sanierung der Dorfkirche Hohennauen übernommen. Bei einem Besuch der Kirche aus diesem Anlass bekam er von Monika Pickenhahn, der Vorsitzenden des Fördervereins Kirche Hohennauen, die Orgelpfeife überreicht. Sie und weitere Mitglieder hatten Senftleben erklärt, dass sich der Förderverein nicht nur der Sanierung des Gotteshauses in zwei Bauabschnitten widmet, sondern auch Einzelprojekten, die im Gesamtvorhaben nicht berücksichtigt werden konnten.

Für eine neue Bekrönung des Kirchturms hatte der Förderverein mit Unterstützung von Sponsoren schon gesorgt, auch eine kleine Glocke zur Komplettierung des Dreiergeläuts der Kirche wurde angeschafft.

75000 Euro Gesamtkosten

Das dritte zusätzliche Vorhaben ist schon in Vorbereitung. Die Orgel soll restauriert und saniert werden, erfuhr Senftleben und wurde um Unterstützung gebeten. Mit einer solchen Bitte hatte sich der Förderverein zuvor schon an den Bundestagsabgeordneten für das nördliche Havelland, Sebastian Steinecke ( CDU), gewandt und ebenfalls Hilfe zugesagt bekommen, wie auch von weiteren Unterstützern. Rund 75 000 Euro sind für die Orgelsanierung notwendig.

Frohe Kunde aus Berlin

Am Donnerstagnachmittag war Ingo Senftleben wieder in Hohennauen. Er bestätigte dem Förderverein eine schon am Vortag bekannt gewordene frohe Kunde aus Berlin. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat rund 30 000 Euro für die Restaurierung der Schuke-Orgel in Hohennauen bewilligt.

Das Geld stammt aus dem Orgelprogramm des Bundes. Kulturstaatssekretärin Monika Grütters habe ihm die Förderzusage bestätigt, sagte Senftleben beim Treffen mit den Vor- Ort-Akteuren im Kirchturm Hohennauen.

Ingo Senftleben trägst sich in das Ehrenbuch des Fördervereins ein. Quelle: Norbert Stein

Das Land gibt ebenfalls 30 000 Euro. Bleiben noch 15 000 Euro übrig. Das Geld wird der Förderverein selbst aufbringen, unter anderem aus dem Erlös einer Orgelpfeifen-Spendenaktion. Damit ist die Finanzierung gesichert.

Ende Mai geht’s los

Den weiteren Verfahrensweg erläuterte Klaus Eichler für den Förderverein bei einer gemütlichen Kaffeerunde im Kirchturm. „Ende Mai sollte man soweit sein, die Aufträge für die Restaurierung auslösen zu können“, sagte er. Anschließend werde die Orgelbaufirma Schuke das Instrument ausbauen, in ihrer Werkstatt in Werder restaurieren und anschließend wieder am angestammten Platz aufbauen.

Hohennauen werde dann eine moderne Orgel im barocken Stil haben, sagte Eichler. Und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, das restaurierte Kircheninstrument Ende des Jahres mit einem Konzert internationaler Organisten einweihen zu können.

Pfeifen im Krieg eingeschmolzen

1906 baute die Firma Schuke in das Orgelgehäuse aus dem Jahr 1738 ein neues Instrument ein. 1917 wurden die großen Pfeifen aus Zinn ausgebaut, für die Rüstungsindustrie eingeschmolzen und durch schwere Zinkpfeifen ersetzt. Mit der Restaurierung sie nun wieder durch Zinnpfeifen ersetzt.

Der Förderverein und viele Einwohner würden sich für die Orgel und die Sanierung der Kirche engagieren, sagte Pfarrerin Dorothea Klimmt, bevor sich Ingo Senftleben in das Ehrenbuch des Fördervereins eintrug.

Besichtigung der Baustelle im Kirchenschiff. Quelle: Norbert Stein

Anschließend besichtigte er das derzeit einer großen Baustelle gleichende Kirchenschiff. Die Bänke sind zur Sanierung ausgebaut und auch sonst steht in der Kirche nichts an seinem angestammten Platz. Ein Gerüst ist aufgestellt zur Deckensanierung und weiteren Arbeiten. Ende Juni sollen die Mängel an der Dachneueindeckung behoben sein.

Vieles ist noch zu machen. Einen Termin zum Abschluss der Sanierungsarbeiten könne man noch nicht nennen, sagt Eichler. Optimisten hoffen auf einen Weihnachtsgottesdienst in der Kirche, in deren Sanierung insgesamt rund 1,2 Millionen Euro investiert werden.

Von Norbert Stein