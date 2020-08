Hohennauen

Ein halb versunkenes Hausboot auf dem Hohennauener See sorgt im Dorf und den umliegenden Gemeinden für Gesprächsstoff. Seit Sonntagmittag liegt das Boot unweit der Hohennauener Badestelle auf Grund.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren Urlauber, die das Boot von der Marina Grütz gechartert hatte, auf dem See unterwegs. Irgendwann sei im Bugbereich Wasser ins Boot gedrungen, woraufhin der Freizeitkapitän das nächste Ufer bei Hohennauen angesteuert habe.

Feuerwehr und Taucher alarmiert

Der Rathenower Ortswehrführer Oliver Lienig und Mitglieder der Taucherstaffel des ASB waren am Sonntag alarmiert worden. „Als wir am Unfallort ankamen, lag das Boot bereits auf Grund“, sagt Lienig. Die Insassen hätten aber genügend Zeit gehabt, sich und ihr Gepäck in Sicherheit zu bringen.

Noch gleich am Sonntag veranlasste der Hafenmeister der Marina Grütz, Motor und Tank des Bootes zu demontieren. Eine Gefahr der Verunreinigung durch Öl und andere Betriebsstoffe bestand danach nicht mehr. Also hatten auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr keinen Grund mehr, tätig zu werden.

Ursache für Leck ungeklärt

Warum das Boot auf der Fahrt leck schlug, ist bislang ungeklärt. „Möglicherweise sei das Boot mit irgendeinem Gegenstand kollidiert“, so der Hafenmeister. Aber das sei momentan reine Spekulation.

Das Boot soll bis spätestens Donnerstag geborgen werden. Quelle: Kay Harzmann

Bis spätestens Donnerstag wolle man das Boot bergen, so der Hafenmeister. Dann werde man auch genauer wissen, wie und wo das Wasser eingedrungen sei. Wenn möglich, solle das Boot am Ort repariert und dann auf dem Wasserweg nach Grütz zurückgebracht werden.

Genügend Zeit für Besatzung

Die Gefahr, dass das Boot auf dem See sinken würde, habe nicht bestanden, so der Hafenmeister. Für den Fall eines Lecks seien Pumpen an Bord, die das Wasser zurück in den See befördern. So bleibe genügend Zeit, das Ufer zu erreichen.

Vor knapp drei Wochen war auf dem Schwielowsee ein gechartertes Hausboot gesunken. Zeugenaussagen zufolge hatten sich mehr Personen auf dem Boot aufgehalten als erlaubt.

Von Markus Kniebeler