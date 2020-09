Hohennauen

Die vergangenen drei Jahre hat der Förderkreis Kirche Hohennauen im Zusammenwirken mit der evangelischen Kirchengemeinde seine Arbeit auf die Sanierung des Gotteshauses konzentriert. Bis auf Kleinigkeiten ist das Gesamtwerk nun vollbracht.

Andere Aufgaben

Damit kann sich der Förderkreis nun wieder verstärkt anderen Aufgaben und vor allem kulturellen Aktivitäten widmen. Dabei lässt der Förderkreis keine Zeit verstreichen und hat zum Sommerausklang gleich drei Veranstaltungen vorbereitet.

Anzeige

Die Vereinsvorsitzende Monika Pickenhahn und ihre Mitstreiter wollen damit Lust auf ein vielfältiges gesellschaftliches Leben in Kirche und Dorf machen. Der Auftakt ist bereits an diesem Sonntag, 13. September, um 15 Uhr in der Kirche.

Weitere MAZ+ Artikel

Die sanierte Kirche Hohennauen. Quelle: Norbert Stein

Der Förderkreis und die Evangelische Kirchengemeinde laden gemeinsam ein zur Uraufführung eines Films zur Sanierung der Dorfkirche Hohennauen. Vereinsmitglieder und Unterstützer des Förderkreises haben die Außen- und Innenarbeiten seit 2017 mit der Videokamera begleitet. Die Aufnahmen von den Teilvorhaben und die Dokumentation weiterer wichtiger Ereignisse rund um die Kirchenerneuerung wurden zu einem Film verarbeitet.

Der Film zeigt Aufnahmen von zusätzlich Vollbrachtem – immer mit Unterstützung vieler Einwohner und Sponsoren. Zum Beispiel die neue Turmkugel, die Glockenweihe und die Orgelrestaurierung. Im Anschluss an die Filmaufführung laden Förderkreis und Kirchengemeinde zu Gesprächen bei Kaffee und Kuchen ein. Die Besucher werden gebeten die Abstandsregeln einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen.

Dank zur Ernte

Die zweite Veranstaltung ist eine Lesung zum Erntedank. Auf dem Hof und in der Scheune der Familie Wille in der Pareyer Straße in Hohennauen erzählen am nächsten Samstag, 19. September ab 15 Uhr Mitstreiter des Förderkreises und des Heimatvereins in entspannter Atmosphäre Anekdoten und Geschichten über Sitten und Bräuche zum Erntedank. Die Veranstaltung ist auf 40 Besucher begrenzt. Anmeldungen unter Telefonnummer 03385-511707.

Die restaurierte Schuke-Orgel. Quelle: Norbert Stein

„Erlebnis Kirche Hohennauen“ ist das Motto für die dritte Veranstaltung. Dafür präsentiert der Förderkreis am Samstag, 26. September um 18 Uhr in der Dorfkirche ein Orgelkonzert mit Brandenburgs obersten Organisten Winfried Kuntz.

Er ist Orgelsachverständiger der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz und er wird in der Hohennauener Kirche die restaurierte Schuke-Orgel spielen. Gesanglich begleitet wird er von der Sopranistin Cornelia Marschall. Für alle Veranstaltungen gelten die aktuell verbindlichen Abstands- und Hygieneschutzmaßnahmen.

Von Norbert Stein