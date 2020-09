Hohennauen

Der Brei aus weißem Altpapiergranulat war schon vorbereitet. So konnten die Kinder gleich ausprobieren, wie sie die alte Kunst der Papierherstellung beherrschen. Mit einer Doppelstunde im Papierschöpfen begann am Montag in der Kleinen Grundschule Hohennauen das Projekt „Papier und Handwerk“.

Elf Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5/6 werden sich in den kommenden Monaten im neigungsdifferenzierten Unterrichtsfach Kunst mit dem Papierhandwerk befassen. „Insgesamt sind für das besondere und sicherlich sehr interessanten Projekt sechs Doppelstunden vorgesehen“ , sagt Kunstlehrerin Petra Rechcygier zum Auftakt im Unterrichtsraum Technik.

Mit Unterstützung

Das Projekt wird vom Förderverein Kleine Grundschule Hohennauen in Kooperation mit der Schule und dem „Paho-Zentrum“ für Papier veranstaltet und vom Förderfonds Handwerk der Stiftung Bildung unterstützt.

Projektleiterin Janet Sifft erklärt den Schülern, wie man Papier schöpft. Quelle: Norbert Stein

Das „Paho-Zentrum“ für Papier unter Leitung von Ute Fürstenberg möchte ausgehend von Hohennauen ein regionales Netzwerk rund um den traditionsreichen Werkstoff Papier aufbauen. Hohenofen liegt zwischen Großderschau und Neustadt/Dosse.

Und was verbindet Hohenofen mit Papier, wollte Janet Sifft zum Projektauftakt von den Schülern wissen. „Irgendetwas mit Papier“, kam als Antwort. „So ist es richtig“, sagte Janet Sifft und erläuterte: Hohenofen sei ein wichtiger Ort für die Region, weil dort in einer Fabrik einmal Papier produziert wurde. Janet Sifft ist Papiermacherin und Buchbinderin.

Viele Facetten

Sie ist Berlinerin und betreut für das „Paho-Zentrum“ das Projekt an der Kleinen Grundschule Hohennauen, gemeinsam mit dem Comiczeichner und Architekten Sebastian Strombach. Auch er kommt aus Berlin und wird in einer der nächsten Projektstunden die Schüler mit Druck- und Zeichenkunst konfrontieren.

Projektziel ist die Anfertigung von kleinen Heften aus selbst geschöpftem Papier, das die Schüler selbst bedrucken und binden. Während am Montag Sebastian Strombach zunächst den Projektauftakt zeichnete, erklärte Janet Sifft das Handwerk des Papierschöpfens.

Sebastian Strombach zeichnete beim Projektauftakt. Quelle: Norbert Stein

Nach einer Vorführung machten sich die Schüler selbst ans Werk und hatten dabei ihre Freude. Mit Fliegengitter bespannte Schöpfrahmen tauchten sie schräg nach unten in den Brei und hoben sie wieder heraus. Den Faserbrei drückten sie mit dem Sieb auf zuvor zurechtgelegte Baumwolltücher. Anschließen wurde das Wasser herausgedrückt und das geschöpfte Papier kam zum Trocknen an einen Wäscheständer.

In der nächsten Doppelstunde werden die Schüler Papier für einen farbigen Bucheinband schöpfen. Mit dem Projektauftakt begann zwischen der Kleinen Grundschule Hohennauen, dem Förderverein und dem Künstlernetzwerk „Paho-Zentrum“ für Papier eine Kooperation, in der es auf unterschiedliche Weise immer wieder um Papier gehen wird.

Besuch in Hohenofen

Es geht um Herstellung, Geschichte und Umgang mit dem Material. Weitere Projekte sind in Vorbereitung, auch der Besuch der stillgelegten Papierfabrik Hohenofen steht auf dem Programm.

Von Norbert Stein