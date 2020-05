Runderneuerter Badestrand mit Liegewiese ist fertig

Hohennauen

Die Sonne schien über dem Hohennauener See und am Ufer sorgten zwei Ereignisse für doppelte Freude. Zum ersten wurde die neu gestaltete Liegewiese am Hohennauener See eingeweiht. Weil ein Teil der an die Liegewiese grenzende Fläche zum Grundstück des Restaurants „ Strandgut“ gehört, haben Gemeinde und Wirt das Vorhaben in enger Zusammenarbeit realisiert und am Freitag auch gemeinsam ein Band durchschnitten, zur Freigabe der gestalteten Liegewiese.

Sandstrand und Rollrasen

Die Gemeinde Seeblick hat 106 000 Euro investiert, 80 000 Euro kamen vom Land als Fördermittel. 480 Kubikmeter Sand wurden angefahren und sorgen nun für einen weißen Badestrand. Für die Liegewiese wurden auf 800 Quadratmetern Rollrasen verlegt.

Sichtbeton grenzt die Badestelle von der Liegewiese ab und wurde auf einer Länge von 35 Metern mit Sitzelementen gestaltet. Eine Beachvolleyballplatz wurde angelegt, drei Sitz- und zwei Jugendbänke aufgestellt, ein Weg zum Stand gepflastert sowie Hecken und Bäume gepflanzt.

Die neu gestaltete Liegewiese sei ein Gewinn für den Tourismus und ein Zuwachs dörflicher Lebensqualität, sagte Gemeindebürgermeister Ulf Gottwald. Das Geschaffene sei Beispiel einer guten Zusammenarbeit von Gemeinde und dem privatwirtschaftlich geführten Gastronomiebetrieb, lobte der Bürgermeister. Zugleich dankte er den Sportverein Hohennauen für seine unterstützende Hilfe zur Bewässerung der Rasenflächen und weiterer Arbeiten.

Restaurant wieder offen

Alexis Korn vom Fischrestaurant „ Strandgut“ freute sich über das Lob. Doch er hatte noch einen weiteren Grund zur Freude. Nach acht Wochen coronabedingter Zwangspause konnte er am Freitagmittag seine Gaststätte wieder öffnen.

Und es dauerte auch nur Minuten bis die ersten Gäste kamen. „Auch für den Abend haben wir schon Reservierungen“, sagte Alexis Korn am Mittag und war sichtlich zufrieden darüber, dass die Zwangspause nun endlich vorüber ist. „So ruhig wie in den letzten Wochen war es hier noch nie“, ergänzte seine Mutter Monika Lehmann- Korn.

Plätze reduziert

Am 1. Mai vor 35 Jahren hat sie an gleicher Stelle mit einem Eisverkauf angefangen damit den geschäftlichen Grundstein gelegt für das heute von ihrem Sohn geführte Fischrestaurant. Um den geforderten Sicherheitsabstand zwischen den Tischen einhalten zu können, wurden die Plätze im Restaurant um die Hälfe auf 25 reduziert. 80 Plätze sind es auf der großen Außenterrasse.

Aber unter den derzeitigen Bedingungen ist nicht alles möglich. So musste der Wirt eine Runde zum Herrentag absagen, weil die 20 Männer alle an einem Tisch sitzen wollten. „Das geht derzeit aber nicht“, sagt Korn. Der Chef versichert, dass alle geforderten Hygieneanforderungen eingehalten werden. Von zwölf Mitarbeitern für die Hauptsaison sind derzeit sechs in Kurzarbeit und sechs stehen in der Warteschleife.

Es gibt wieder Eis

Alexis Korn hofft, alle nach und nach wieder in Arbeit holen zu können. Die Verluste der letzten Wochen werde man nicht ausgleichen können, sagt Korn. Aber genaueres könne man sicherlich erst zum Jahresende sagen können. Der Eisverkauf ist wieder eröffnet und vor dem Bootssteg am See soll zum 1.Juni noch ein Imbiss hinzukommen.

Von Norbert Stein