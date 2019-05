Hohennauen

Die Gemeindevertretung Seeblick hat einer Vereinbarung mit der Energiegenossenschaft Westhavelland zur Nutzung des Schuldaches im Ortsteil Hohennauen zugestimmt. Auf dem Dach der Kleinen Grundschule Hohennauen und der Kita Storchennest – die Einrichtungen nutzen das Gemeindegebäude gemeinsam – möchte die Energiegenossenschaft Westhavelland eine Photovoltaikanlage installieren.

Investition in der Region

Der Beschluss der Gemeindevertretung ermöglicht dem Unternehmen mit Genossenschaftlern aus der Region das Vorhaben nun weiter voranzutreiben und die Investition vorzubereiten. Die Energiegenossenschaft übernimmt die Kosten für die Installation und Unterhaltung der Photovoltaikanlage.

Strombedarf gedeckt

Der auf dem Dach produzierte Strom soll von Schule und Kita genutzt werden. Die Leistung werde in der Prognose den Strombedarf beider Einrichtungen größtenteils decken können, sagt Amtsdirektor Jens Aasmann, der gemeinsam mit André Wiedenhöft auch ehrenamtlicher Geschäftsführer der Energiegenossenschaft ist.

Langfristig garantiert

Sie könne der Gemeinde einen Brutto-Gesamtgrundpreis zusichern, der günstiger ist, als der zur Zeit vom derzeitigen Versorger angebotene Strompreis, erklärt Jens Aasmann weiter. Abgesehen von Änderungen bei der EEG-Umlage oder neu zu zahlenden Strompreisanteilen wird die Energiegenossenschaft Westhavelland der Gemeinde den vorgeschlagenen Preis für Strom aus der Photovoltaikanlage langfristig garantieren.

Gut für die Gemeinde

Veranschlagt ist eine Laufzeit von 20 Jahren. Eine Pacht für das Schuldach wird die Energiegenossenschaft der Gemeinde aber nicht zahlen. Mittelbar kann sie aber als Genossenschaftsmitglied von ihrer wirtschaftlichen Leistungskraft profitieren.

Endfassung wird vorbereitet

In der Schule möchte die Energiegenossenschaft zusätzlich eine technische Tafel installieren. Sie soll die Schülern über die Stromproduktion und CO²- Einsparung informieren. Ein ähnliches Projekt hat die Energiegenossenschaft Westhavelland bereits erfolgreich in der Grundschule Nennhausen realisiert. Die Vereinbarung muss noch in eine endgültigen Fassung formuliert werden, dann liegt sie der Gemeindevertretung noch einmal vor.

Von Norbert Stein