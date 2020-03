Im Jahr 2014 vermietete die Gemeinde Seeblick den Betrieb des Hohennauener Bootsstegs an einen Privatmann. Mit dessen Engagement waren die Abgeordneten nicht zufrieden. Jetzt will die Gemeinde sich wieder selber als Betreiber versuchen.

Die Gemeinde Seeblick wird den Anlegesteg am Hohennauener See in Hohennauen in diesem Jahr wieder selbst betreiben. Quelle: Norbert Stein