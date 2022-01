Kietz

Die Havelländer wünschen in diesen Tagen ihren Liebsten, Freuden und Arbeitskollegen Gesundheit und ein erfolgreiches Jahr 2022. Und sie schenken ihnen Glücksbringer, zu denen traditionell auch Hufeisen aus Marzipan oder Schokolade gehören. Hufeisen aus Eisen hängt man als symbolische Glücksbringer an Tore oder Türen. „Aber unbedingt mit der Öffnung nach oben“, sagt Erik Welling aus Überzeugung. Ansonsten könnte es herausfallen, erklärt der junge Mann wie man das Glück Überlieferungen zufolge am sichersten festhält. Eine andere Überlieferung besagt, ein nach rechts gedrehtes Hufeisen würde auch Glück und Segen bringen, weil es in der Stellung ein „C“ symbolisiert und Christus bedeutet.

Erik Welling kennt sich schon von Berufswegen mit Hufeisen aus. Der 34-Jährige ist staatlich geprüfter Hufbeschlagschmied, hat Pferdewirtschaft und Reiten von der Picke auf gelernt.

Der Kietzer Hufschmied Erik Welling hält die Hufeisen so, dass sie Glück bringen können. Mit der Öffnung nach oben. Quelle: Norbert Stein

Lehre in Magdeburg und Gießen

Nach der Lehre in Magdeburg und Gießen bewirtschaftete er zunächst mit seinen Eltern einen Pferdehof im heimatlichen Kietz, einen Ortsteil von Rhinow. Seit 2016 führt er mit seiner Frau Patricia Munz-Welling dort einen selbstständigen Landwirtschaftsbetrieb mit Pferdezucht. Auf ihrem Hof in der Höwelstraße züchten sie überwiegend Deutsche Sportpferde. Erik Welling schätzt an der Warmblutpferderasse besonders „den Körperbau mit klaren Gliedmaßen, ausdrucksvollem Kopf, Bemusterung und gut geformte Halsung. Deutsche Sportpferde sind besonders harmonisch und elegant“, erklärt er und fügt hinzu: „Sie sind beliebt und werden von Züchtern und Sportlern gleichermaßen geschätzt Besonders beliebt ist die Rasse bei Pferdefreunden in Brandenburg und den benachbarten Ländern“.

Erik Welling und seine Frau kümmern sich mit einem Mitarbeiter um den Betrieb und das tierische Leben auf dem Anwesen und den angrenzenden Koppeln. Insgesamt sind es 30 Pferde, die von ihnen in Ställen oder auf Weiden mit Futter und Wasser aus Warmtränken versorgt werden, auch im Winter.

40 Hektar Grünland

Zum Landwirtschaftsbetrieb gehören im Umfeld des Hofes 40 Hektar Grünland, auf dem die Tiere weiden oder im Sommer Heu geerntet wird als Futtervorrat für den Winter.

Die Pferde auf der Winterkoppel. Quelle: Norbert Stein

Erik Welling und seine Frau bilden die Pferde für den Freizeit- und Turniersport aus. Dafür sind je nach Veranlagung und Ausbildungsziel drei bis vier Jahre notwendig. Der Landwirtschaftsbetrieb mit Pferdezucht ist ein Wirtschaftsunternehmen. Jedes Jahr werden vom Hof in Kietz mehrere Pferde verkauft an Kunden deutschlandweit und aus dem Ausland. Damit der Nachwuchs nicht ausgeht, kommen jedes Jahr drei oder vier Fohlen aus eigener Zucht hinzu. Voraussichtlich im März wird auf dem Hof in der Höwelstraße das erste Fohlen des Jahrgangs 2022 das Licht der Welt erblicken.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sportlich sehr aktiv

Die Wellings sich auch als Sportler auf Turnieren aktiv und erfolgreich. Er als Springreiter und sie als Dressurreiterin. So wollten sie eigentlich auch im Januar in Neustadt/Dosse bei einem Hallenturnier starten. Der aktuellen Pandemie-Lage geschuldet, sind aber viele Turniere abgesagt, auch die Veranstaltung in Neustadt/Dosse. „Daran ist nichts zu ändern“, sagt Erik Welling, aber mit der Hoffnung auf bessere Zeiten, die wieder Pferdesportveranstaltungen zulassen.

Als ausgebildeter Fachmann versorgt Erik Welling auf dem Hof alle Pferde mit passgerechten Hufeisen. Er ist aber auch im Raum Rathenow, Stendal und Nauen als mobiler Hufschmied unterwegs. Jedes Pferd bekommt von ihm maßgeschmiedete Hufeisen verpasst. Dafür verwendet er gut vorgefertigte Rohlinge. Die Rohlinge werden im Feuer stark erhitzt und dann den Tieren als „Hufschuh“ angepasst. Die Pferde verspüren dabei keinen Schmerz, weil sie in der Hornschicht ihrer Hufe keine Nerven haben. Ziel ist es, den Huf vor zu starkem Abrieb zu schützen, wie er bei häufigen Reiten oder Fahren auf befestigten Wegen und Straßen entsteht.

Ein Hufbeschlag kann aber auch hilfreich sein, eine fehlerhafte Hufstellung zu korrigieren. Je nach Beanspruchung sollten Hufeisen mehrmals im Jahr gewechselt werden. Erste Hinweise auf Hufschutzvorrichtungen für Pferde aus Leder, Bast oder Stroh sind bereits aus dem 1. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung bekannt. Später und auch heute werden Hufeisen vernehmlich aus Eisen angefertigt. Weil Eisen besonders früher ein besonders wertvolles Material war, sagte man, wer ein Hufeisen findet,hat Glück.

Von Norbert Stein