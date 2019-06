Hohennauen

„Veronika der Lenz ist da“ oder „Halleluja“. Heitere oder ernste Verse. Volkslieder oder Musicals. Die Chorgemeinschaft Harmonie kann ihre Zuhörer mit einem breiten Repertoire unterhalten.

So auch in diesem Jahr wieder bei ihrem traditionellen Frühlingskonzert zum Auftakt des Hohennauener Sommerfestes.

Stehende Ovationen

Aber nicht nur das Konzert begeisterte die Besucher im Saal der Gaststätte „Zur Seemöwe“. Standing Ovations für zwei gestandene Männer sorgten vor der Konzertpause für einen besonderen Höhepunkt mit Gänsehautgefühl unter den Besuchern.

Klaus Scherbarth, Vorsitzender des Vereins der Chorgemeinschaft Harmonie, ehrte Alfred Müller und Manfred Dehn. Beide Sänger bekamen eine Urkunde, Blumen und viel Applaus dazu.

Eintritt in den Männerchor

Dafür gab es natürlich einen ganz besonderen Anlass. Geehrt wurden Alfred Müller und Manfred Dehn für ihre – man höre und staune – nunmehr 65-jährige Mitgliedschaft im Hohennauener Chor. 1954 wurden sie im Hohennauener Männerchor aufgenommen – zu einer Zeit, als etliche ihrer heutigen Sangesschwestern und Sangesbrüder noch nicht einmal das Licht der Welt erblickt hatten.

Manfred Dehn kam als 16- Jähriger zum Männerchor. „Der Männerchor hatte schon damals einen sehr guten Ruf in der Region und wurde über das Dorf hinaus geachtet. Mitglied zu werden war daher schon eine gewisse Ehre und ich wollte auch mitmachen “, sagte Manfred Dehn in der Konzertpause, der mit dem Choreintritt auch seinen Eltern eine Freude bereitete. 1965 übernahm er dann bereits den Dirigentenstab und ist seither Chorleiter in Hohennauen.

Alfred Müller und Manfred Dehn wurden für ihre Vereinstreue geehrt. Quelle: Norbert Stein

Alfred Müller war 15 Jahre alt, als er vom Schülerchor direkt zum Männerchor wechselte und beruflich eine Ausbildung zum Feinmechaniker begann. „Im Männerchor mitsingen zu können war schon etwas Besonderes“, erinnert er sich an seine erste Jahre in der Harmonie- Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die er auch heute nicht missen möchte.

Freude an Proben und Auftritten

Auch nach 65 Jahren freut er sich auf die wöchentlichen Chorprobenabende und Auftritte mit der Chorgemeinschaft. Singen ist für Alfred Müller nicht irgendein Hobby. Es ist für ihn Leidenschaft, mit der er auch schon des Öfteren gesellige Freundes- und Familienrunden unterhalten hat und dies auch heute noch gerne macht.

Manfred Dehn, der in diesem Jahr 80 Jahre alt wurde und Alfred Müller, der diesen runden Geburtstag in Sichtweite hat, bereitet Singen Freude. Deshalb möchten beide noch ein paar Jahre mitmachen in der Chorgemeinschaft.

Lebensfreude durch Gesang

Dass Singen gesund hält, dafür sind die beiden Urgesteine der beste Beweis. Und nicht nur das. Auch in Sachen Lebensfreude haben Sänger ihren Mitmenschen etwas voraus. Nicht von ungefähr heißt es im Sprichwort: „wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.“

„Ihr werdet weiter behaucht und seit für unseren Chorverein echte Stützen“, sagte Klaus Scherbarth bei der Gratulation zum 65jährigen Chorjubiläum. Auf das erste Konzert in der Kirche nach Abschluss der Sanierungsarbeiten freuen sich die beiden gestandenen Sänger ganz besonders. Gerne denken sie an Auftritte bei Kulturveranstaltungen, Konzerten, Sängerbällen und gemeinsamen Chorunternehmungen zurück.

Chorgesang seit 1883

Bereits 1883 wurde die Hohennauen Singegemeinschaft als Männergesangsverein Harmonie gründet. Rund 100 Jahre danach bekam Hohennauen auch einen Frauenchor.

Nach der Wende schlossen sich beide Chöre zusammen zur Chorgemeinschaft Harmonie. Warum damals etliche Sänger nicht weiter mitgemacht haben, können Alfred Müller und Manfred Dehn heute noch nicht verstehen. Sie selbst dachten beim Zusammenschluss in keiner Sekunde ans Aufhören. „Singen macht einfach Freude“,erklärt Alfred Müller, warum er sich in der Chorgemeinschaft Harmonie mit derzeit 38 Mitgliedern rundum wohlfühlt. Sein Kollege kann das nur unterstreichen.

Von Norbert Stein