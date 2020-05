Großes Kino in kleinem Dorf

Parey

Die Brutzeit neigt sich dem Ende und in den westhavelländischen Storchennestern wird der Nachwuchs erwartetet. Der nahende Sommer ist die Zeit der Störche. Auch in diesem Jahr wieder. Früher aber noch viel mehr. In Parey klapperten einst Störche von fast allen Scheunen- und Stalldächern. Bis zu 15 Nester sollen es mal gewesen sein, in einem der storchentreichsen Dörfern der DDR.

Drehort für Filmklassiker

Dieser besondere Reichtum ließ das kleine Dorf vor 50 Jahren zu einer großen Filmkulisse werden. 1970 war Parey ein Hauptdrehort für einen Film, der heute ein Klassiker ist: „Zeit der Störche“ mit Heidemarie Wenzel und Winfried Glatzeder den Hauptrollen, weiteren zehn Schauspielern und vielen Statisten aus dem Dorf.

Anzeige

Wie viele Tage die Filmemacher in Parey gewesen sind, kann heute niemand mehr sagen in Parey. Aber es sei schon eine längere Zeit gewesen, erinnert sich ein heute 80 Jahre alter Einwohner, der seinen Namen nicht nennen möchte. Er war als Feuerwehrmann dabei und sorgte mit weiteren Kameraden bei den Dreharbeiten für den Brandschutz. 30 Mark pro Tag haben sie dafür bekommen.

Weitere MAZ+ Artikel

Komplizierte Beziehung

„Zeit der Störche“ war ein Gegenwartsfilm, aber für eine damalige Verhältnisse nicht unbedingt typische Defa-Produktion. Auf einer Reise zu einer Freundin, bei der sie ihren Urlaub verbringen möchte, lernt die Lehrerin Susanne Krug (( Heidemarie Wenzel) den Montagearbeiter Christian Smolny ( Winfried Glatzeder) kennen. Susanne ist prinzipientreu, Kandidatin der SED und seit zwei Jahren mit dem grundsoliden Wolfgang zusammen. Christian führt ein lockeres Leben. Die beiden verlieben sich.

Der deutsche Schauspieler Winfried Glatzeder spielte die Hauptrolle in „Zeit der Störche“. Quelle: Tim Brakemeier/dpa

Wichtige Szenen dieser nicht komplikationslosen Beziehung wurden in einem extra für den Film auf dem Hof der heutigen Naturparkverwaltung aufgebauten Häuschen aufgenommen, mit Fensterblick auf ein Storchennest auf dem Stalldach. Das Nest gibt es heute noch, ist jedoch derzeit von keinem Storchenpaar besetzt worden. Zwei weitere Storchennester im Dorf sind aber besetzt.

Ein Dorf in Bewegung

Die Filmaufnahme im Sommer 1970 sorgten für Bewegung im Dorf. Irgendwie waren die meisten Einwohner immer dabei, als Statist, Zuschauer oder technische Sicherungskraft. Zum Abschluss ihrer Dreharbeiten feierten die Filmemacher um Regisseur Siegfried Kühn mit den Einwohnern ein Dorffest. Es soll hoch hergegangen sein und die Letzten seien er im Morgengrauen gegangen, erzählt man sich noch heute in Parey.

An eine Episode erinnert sich der Feuerwehrmann von damals besonders. Die Filmemacher hatten den Pareyern ein Fass Bier spendiert zum Dorffest. Es war ein heißer Tag. Das Fass lag in der Sonne und lief beim Anstich zur Hälfte aus. Der Gerstensaft versank im märkischen Sand. 1971 kam der Film in die Kinos und erlangte einen gewissen Kultstatus.

Von Norbert Stein