Am 15. Januar öffnet Peter Schulze zum letzten Mal seine Bäckerei am Goetheplatz in Rhinow. Der 65-Jährige verabschiedet sich in den Ruhestand, zum Bedauern vieler Stammkunden. Über die Geheimnisse seiner Backkunst und seine Pläne für die Zukunft spricht er mit der MAZ.