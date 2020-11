Interflug-Erinnerungen für den Stöllner Lilienthal-Verein

Stölln

Ein alter Koffer, wie er früher zum Reisegepäck vieler Passagiere gehörte. In Vitrinen ausgestellt: Röcke, Blusen und weitere Mode ehemaliger Stewardessen der Interflug. Modelle verschiedener Flugzeugtypen und Flugzeugenrationen in Empfangshalle.

Ellipsensteine mit eingravierten Namen von Flughäfen, auf denen die IL 62 vom Gollenberg in ihrer aktiven Interflug-Dienstzeit startete und landete.

Anzeige

Große Ausstellung

Während sich das Lilienthal-Centrum in der Dorfmitte von Stölln in vielfältiger Weise den Verdiensten Otto Lilienthals als Flugpionier widmet, steht in der Empfangshalle und in der Lady Agnes auf dem Gollenberg die Geschichte der DDR- Fluggesellschaft Interflug im Mittelpunkt einer großen Gesamtausstellung.

Für dieses Jahr ist das Eingangstor geschlossen. Die Besuchersaison ist vorbei und beginnt erst wieder im Frühjahr 2021. Hinter dem Otto- Lilienthal-Verein als Museumseigentümer liegt eine von der Pandemie geprägte und durchkreuzte Saison, mit weniger Gästen als den in Jahren zuvor üblichen 20.000. Auch im Standesamt der Lady Agnes wurde weniger geheiratet.

Die Lady Agnes auf dem Gollenberg. Quelle: Norbert Stein

2019 gaben sich 23 Paare das Eheversprechen im Flugzeug, in diesem Jahr lediglich 13. Der Vereinsvorsitzende Horst Schwenzer will trotz verkorkster Saison nicht meckern. „Es ist nicht zu ändern. Wir haben noch das Beste draus gemacht und hoffen nun 2021 wieder voll durchstarten zu können“, sagt Schwenzer, der sich zum Saisonabschluss dann noch über eine besonderes Geschenk für den Verein freuen konnte.

Andreas Dusatko aus Berlin war auf den Gollenberg gekommen und übergab Horst Schwenzer ein großes Album. „Es gehört in diese Ausstellung. Hier ist es Bestens aufgehoben und vielen Besuchern zugänglich“, sagte der Berliner und erzählte eine Geschichte zu dem Album. Es habe viele Jahre auf dem Dachboden seines Hauses gelegen und ihn, den Elektromonteur, nicht sonderlich interessiert.

Auf dem Dachboden

Bei Aufräumarbeiten fand er das Album, das er von seinem Großvater zu dessen Lebzeiten geschenkt bekommen hat. Sein Großvater, Karl Heiland (1919 bis 1987) war Generaldirektor der DDR-Fluggesellschaft Interflug von 1961 bis 1970. In dem Album hat er Aufzeichnungen von Erstflügen aufbewahrt, mit denen die Interflug von Berlin- Schönefeld zunächst in sozialistische Staaten flog und später dann auch nach in den Nahen Osten, nach Nordafrika und Asien.

Andreas Dusatko zeigt das Album. Quelle: Norbert Stein

Das Album enthält Aufzeichnungen und Fotos von den Anfängen Luftpost und der Agrarfliegerei. Das Album wird der Verein nun aufarbeiten und mit Saisonbeginn 2012 in der Lady Agnes ausstellen.

Von Norbert Stein