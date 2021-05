Rhinow

Wenn man die zierliche junge Frau mit ihren 25 Jahren sieht, würde man nie auf ihren Beruf oder ihr Hobby schließen. Jasmin Schultz ist von Beruf Schweißerin. Ihr Hobby ist das Angeln. Wenn andere junge Frauen in ihrem Alter zur Disco gehen, zieht es Jasmin Schultz an die Havelländischen Flüsse und Gewässer.

Schmutzige Finger, abgebrochene Fingernägel oder Ekel vor Würmern und Maden sind für kein Problem für die gelernte Schweißerin. „Meine Mutter hat schon gesagt, ich bin etwas anders. Das ist auch gut so. Ich fühle mich so, wie ich bin, wohl. Das ist das Wichtigste“, erzählt Jasmin Schultz.

Mit sechs Jahren auf Fischfang

Schon mit sechs Jahren ist Jasmin Schultz auf Fischfang gegangen. „Ich war viel mit meinem Opa Manfred angeln. Das hat mir riesigen Spaß gemacht. Wir sind dann schon früh um 5 Uhr losgezogen. Oma hat uns Stullen und Schokobonbons eingepackt. Dann haben wir oft am Wasser gesessen und den Sonnenaufgang mit Bonbons genossen. Daran erinnere ich mich sehr gern“, erzählt die junge Anglerin.

Anglerin Jasmin Schultz mit einer Brasse. Quelle: Privat

„Von meinem Opa habe ich sehr viel über das Angeln gelernt. Er war ein leidenschaftlicher Karpfenangler. Als Kind war ich immer sehr aufgeregt, wenn es zum Angeln ging. Wenn dann aber nicht gleich etwas gebissen hat, wurde mir auch schnell mal langweilig. Das änderte sich, je älter ich wurde. Dann nahm mich mein Opa auch zum Nachtangeln mit. Wir haben im Zelt übernachtet.“

„Da kann ich mich noch gut an eine Situation erinnern. Mein Opa hatte einen Karpfen an der Angel und rief mir laufend zu, ich solle ihm den Kescher bringen. Aber was hat Jasmin gemacht, sie hat geschlafen. Erst nach einiger Zeit des Rufens wurde ich wach und brachte ihn schnell den Kescher zum Boot. Mein Opa musste dadurch ziemlich lange mit dem Fisch kämpfen“, erinnert sich Jasmin Schultz.

Fischreste für die Hühner

„Die Fische haben wir alle mit nach Hause gebracht. Oft zum Leidwesen meiner Oma. Sie sagte immer, oh ihr bringt ja schon wieder Fische an. Die größten hat sie dann aber für uns in der Pfanne gebraten. Die anderen bekamen die Hühner“, so Jasmin Schultz weiter.

Heute geht Jasmin Schultz immer noch sehr gern und oft zum Angeln. Mit dem Fahrrad fährt sie dann an den Rhin bei Rhinow, nach Lochow oder Stechow. Wer jetzt denkt, dass Jasmin Schultz mit dem Angeln etwas einsam ist, der täuscht sich. Auch ihr Freund ist Angler.

Anglerin Jasmin Schultz auf dem Weg zu ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Angeln. Quelle: privat

„Am Wochenende gehe ich mit meinem Freund zum Nachtangeln. Dann sind wir mit Zelt und kleiner Heizung am Wasser. Manchmal kommt auch meine kleine Schwester oder meine Freundin mit. Meine Freundin ist Reiterin. Wir wechseln uns ab. Mal kommt sie mit zum Angeln und dann gehe ich mit zum Reiten“, erzählt Jasmin Schultz.

Mit Rotwürmern und Maden

Der leidenschaftlichen Anglerin kommt es beim Angeln nicht darum riesige Fische zu Fangen. An erster Linie steht die Erholung am Wasser und in der Natur. Sie ist noch eine klassische Anglerin und verzichtet beim Angeln auf jegliche moderne Futterköder.

„Ich angele mit Rotwurm, Made, Mais oder mit selbst hergestelltem Teig. Das Rezept für den Teig habe ich ebenfalls von meinem Opa“, erzählt Jasmin Schultz.

Vor drei Jahren ist Jasmin Schultz Mitglied im Rhinower Anglerverein geworden. Hier fühlt sich die 25-Jährige sehr wohl. „Im Rhinower Angelverein geht es sehr familiär zu. Man ist auch untereinander befreundet und geht gemeinsam angeln oder grillt zusammen“, so die junge Anglerin.

Jasmin Schultz fängt hauptsächlich Rotfedern, Barsche, Brassen, Schleie oder Karpfen. Ihr größter Fisch war eine 35 Zentimeter große Brasse. „Für mich ist das okay. Ich bin ja auch nur eine kleine Person. Ich mache mir auch nichts aus Angelwettkämpfen. Einmal habe ich an einem Angelturnier mit 20 Männern teilgenommen. Da habe ich den zweiten Platz gemacht. Die Männer haben ganz schön gestaunt. Ich habe da nur mit einem Lächeln gesagt, die Fische wissen halt, wo sie beißen müssen“, so Jasmin Schultz.

Mit dem Rad auf Tour

Nach der Arbeit schwingt sich die junge Anglerin oft auf ihr Fahrrad und dann geht es ab an den Rhin. „Dann kann ich von der Arbeit abschalten. Kaum bin ich am Wasser, habe ich alles um mich herum vergessen und ich genieße nur noch. Oft denke ich dann an die Zeit mit meinem Opa am Wasser zurück. Schade, dass er nicht mehr dabei sein kann. Er kann leider nicht mehr so gut sehen“, so Jasmin Schultz.

„Wenn ich gute Fische fange brate ich die mir zu Hause in der Pfanne in Butter mit Salz und Pfeffer. Ich liebe Fischgericht.“

Die junge Frau hat sich ein neues Ziel vorgenommen. In der nächsten Zeit möchte Jasmin Schultz auch nach größeren Fischen angeln. Deshalb will sie eine Raubfischerlaubnis machen.

Von Jürgen Ohlwein