Hohennauen

Am Dorfanger vor der Kirche in Hohennauen ist zukünftig an jeden Donnerstag in der Zeit von 15 bis 17 Uhr Markttreiben. Der erste Markttag ist am kommenden Donnerstag, den 6. Juni.

Von Märkten aus dem Umland kommend, öffnen am Dorfanger Guido Kujath und Benno Schöpp ihre Verkaufswagen mit den Angeboten Thüringische Wurstwaren und Fisch. Beide sind in Hohennauen zu Hause. Kujath fährt seit einigen Jahren schon mit Wurstwaren auf die Märkte.

Weitere Händler gesucht

Schöpp ist Fischer von Beruf und verkauft seine Fänge und weitere Fischangebote ebenfalls auf Märkten. Gemeinsam starten sie nun den Markttag in Hohennauen. Sie würden sich darüber freuen, wenn noch weitere Händler mitmachen und die Marktstunden am Dorfanger mit verschiedenen Angeboten bereichern.

Neu ist die Idee von einem Markt in Hohennauen allerdings nicht. Bereits im Jahr 2009 hatte Guido Kujath als damaliger Ortsvorsteher angeregt, einen Markttag abzuhalten in Hohennauen. In dieser Zeit wurde der Dorfanger neu gestaltet, gedacht als eine Ausgleichsmaßnahme für den Rad- und Gehwegebau im Zusammenhang mit der Erneuerung der B 102- Ortsdurchfahrt.

E-Anschluss ist verlegt

Eine Gaststättenruine wurde abgerissen, der Dorfanger verschönert und gleichzeitig ein Elektroanschluss verlegt für Verkaufswagen und Veranstaltungsstände in der Dorfmitte. Damals gab es aber in Hohennauen noch ein Geschäft mit Fleisch und Wurstwaren. „Deshalb hatten wir vorerst von einem Markttag Abstand genommen“, erklärt Guido Kujath. Nun hat Dieter Eichholz aber seinen beruflichen Ruhestand erreicht und die Fleischerei geschlossen.

Damit endet eine langjährige geschäftliche Familientradition in Hohennauen. Gleichzeitig lebte damit die Idee vom Markttag wieder auf und er hat nun am Donnerstag Premiere.

Fürs Dorf und Touristen

Fischer und Wursthändler sehen ihr Engagement für den Markttag in Hohennauen als ein Angebot für das eigene Dorf und darüber hinaus für die ländliche Region und den Tourismus.

Insbesondere ältere Einwohner aus Hohennauen hätten schon des öfteren nachgefragt, ob die Möglichkeit besteht, ein solches Einkaufsangebot zu schaffen, berichtet Guido Kujath. Benno Schöpp ergänzt, es sei auch ein Angebot für die Wassertouristen, die mit ihren Booten am Hohennauener See anlegen, und für die Urlauber vom Campingplatz.

Den Markt am Donnerstagnachmittag anzubieten war für Guido Kujath und Benno Schöpp nicht eine Frage der Zeit gewesen, sondern eine bewusste Entscheidung. Der Donnerstag ist für viele Menschen der Einkaufstag für das Wochenende, erklären sie.

Von Norbert Stein