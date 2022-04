Großderschau

„Uns Dörp weer so lütt, doch ik weer nienich alleen, denn uns Moder weer ja dar. Uns Tohuus leeg nah.“ So schön klingt Wolfgang Petrys Songtext „Mein Zuhaus“ in Niederdeutsch. Burkhard Sültemeyer hat den Text aus dem Hochdeutschen ins Plattdeutsche übersetzt und so auf einer besonderen Veranstaltung gesungen. Es war Burkhard Sültemeyers musikalisches Ständchen zum 35-jährigen Bestehen des Mundartenzirkels Großderschau.

Burkhard Sültemeyer gehört zu den zehn bis 15 Großderschauern, die sich jeden ersten Donnerstag im Monat auf dem Kolonistenhof treffen, um in gemütlicher Runde die Sprache ihrer Vorfahren zu pflegen. Die Mitwirkenden tragen Gedichte und Geschichten auf Plattdeutsch vor. Einige kommen einfach nur zum Zuhören, um den mitunter etwas „drög“ im Sinne von trocken, aber zumeist schmeichelhaft und warmherzig klingenden Texten, Versen, Redewendungen und Alltagsgeschichten zu lauschen. Gefeiert hat der Mundartenzirkel unter dem Dach des Großderschauer Heimatvereins sein 35-jähriges Bestehen gemeinsam mit den Plattsnackern aus Kyritz, Havelberg, Putlitz und weiteren Gästen. Insgesamt waren es 60 Frauen und Männer, die ein zweistündiges Programm auf Plattdeutsch feierten, beziehungsweise als stille Zuhörer genossen.

Geselliges Beisammensein bei der Festveranstaltung in Kyritz. Quelle: Norbert Stein

Mundartenzirkel Großderschau: Fest in Kyritz

Weil man in Großderschau dafür keine geeignete Lokalität hat, wurde der Mundartenzirkel-Geburtstag in der Gaststätte Blum in Kyritz gefeiert. Die Gäste aus Havelberg waren mit ihrem Plattdeutschchor gekommen und gratulierten den Gastgebern mit einem musikalischen Frühlingspotpourri.

Lesen Sie auch Großderschau: Plattdeutsch-Ecke wird Teil der Märkischen Dichterstraße

Die Kyritzer und Putlitzer „vertellten aus ollen Tieden“. Joachim Lindenberg aus Rhinow unterhielt mit norddeutschen Platt. André (11) und Dustin (14) aus Großderschau bereicherten die Veranstaltung mit jeweils zwei gekonnt auf Plattdeutsch vorgetragenen Gedichten.

Plattdeutsch vor dem Vergessen bewahren

„Plattdeutsch ist ein wertvolles Kulturgut. Der Mundartenzirkel Großderschau pflegt diese Tradition auf besondere Weise und sehr erfolgreich“, gratulierte Astrid Flügge vom Verein für Niederdeutsch im Land Brandenburg. Ines Struyk vom Kulturreferat der Kreisverwaltung Havelland überbrachte die Glückwünsche von Landrat Roger Lewandowski (CDU).

„Der Mundartenzirkel engagiert sich im Havelland maßgeblich für den Erhalt der niederdeutschen Sprache und hat einen festen Platz in der havelländischen Kulturlandschaft. Deshalb darf der Mundartenzirkel auch niemals untergehen“, sagte Struyk bei der Festveranstaltung.

Burkhard Sültemeyer singt den Song „Mein Zuhaus“ von Wolfgang Petry auf Platt. Quelle: Norbert Stein

Helga Klein ist die Vorsitzende des Heimatvereins Großderschau und leitet seit fünf Jahren auch den Mundartenzirkel. Sie unterhielt ebenfalls mit Rezitationen auf platt, hielt aber auch Rückschau auf 35 erfolgreiche Jahre Mundartenzirkel.

So gründete sich der Mundartenzirkel Großderschau

Begonnen hat alles im Herbst 1986 mit einem Vorschlag der ehemaligen Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB), den der damalige Vorsitzende der LPG Rhinow, Fritz Neye, an Christa Grähn aus Großderschau herantrug. Im Dorf und der ganzen Region werde kaum noch Platt gesprochen, deshalb sollten man etwas tun für den Erhalt der alten Sprache, so die Gedanken und das Anliegen des LPG- Vorsitzenden.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Christa Grähn gefiel der Vorschlag und mit der Gründung des Mundartenzirkels im Januar 1987 wurde sie zur Leiterin gewählt. Fortan organisierte sie sehr erfolgreich Treffen und Veranstaltungen zur Bewahrung des Plattdeutschen.

Christa Grähn als Nestor und Motor teilte ihre Mitstreiter liebevoll in Genießer, Redner und Aktivisten ein. Die Genießer hören voll Wonne den plattdeutschen Vorträgen zu. Die Redner „räden sülbst“ platt und die Aktivisten schreiben „eigene Texte up platt“.

Mundartzirkel Großderschau: Jahrzehnte leitete ihn Christa Grähn. Quelle: Wolfgang Hörmann

Großderschau: Erinnerungen an Christa Grähn

So ist auch heute noch, auch wenn Christa Grähn leider vor wenigen Jahren verstorben ist. Seitdem nun lenkt Helga Klein die Geschicke des Mundartenzirkels, ebenfalls sehr erfolgreich.

2020 konnte der Heimatverein auf dem Kolonistenhof in der Remise eine „Plattdüütschecke“ einrichten. Im Herbst vorigen Jahres organisierten Heimatverein und Mundartenzirkel den ersten Plattdeutschworkshop für Kinder. Weil die Veranstaltung erfolgreich war und bei den teilnehmenden Jungen und Mädchen gut ankam, haben die Großderschauer Akteure für die Sommerferien einen weiteren Nachwuchsworkshop in Vorbereitung. Der Mundartenzirkel verbindet damit die Hoffnung, Kinder für die Bewahrung von Platt begeistern zu können.

Von Norbert Stein