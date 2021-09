Strodehne

Der Tag ist noch jung. Der Morgen bricht an. Auf dem Gahlberg bei Strodehne geht Wolfgang Schröder nicht wie gewohnt zu seinem Kahn. Der Fischer setzt sich hinters Lenkrad seines Kleintransporters und fährt ins Dorf, wo er sich vorm Schiffsanleger am Ufer der Gülper Havel mit Wilfried Schulze aus Garz und weiteren Berufskollegen trifft.

Sie fachsimpeln und überbrücken damit die Zeit bis zum Eintreffen des Spezialfahrzeugs eines Fischaufzugbetriebes aus Mecklenburg-Vorpommern mit einer wertvollen Fracht. Die Fischer beginnen mit ihrer Arbeit. Sie gilt dem Pilotprojekts zur Förderung des Europäischen Aalbestandes im Elbeeinzugsgebiet des Landes Brandenburg. Die Männer sind Mitglieder der Fischereischutzgenossenschaft Havel Brandenburg. Der Verein koordiniert das Projekt. In Strodehne setzen die Fischer an diesem Morgen 586 Kilogramm Jungaale in die Havel und umliegende Gewässer. Lediglich vier Gramm wiegt jedes Aalbaby. Wolfgang Schröder bringt in Behältern abgewogene Jungaale zum Betriebshof auf dem Gahlberg und setzt sie am Wehr ins Wasser. Bereits eine Stunde zuvor hatten die Fischer Benno Schöpp, Peter Lehmann und Rainer Friedel gleiches getan in Wassersuppe, auf dem Hohennauener-Ferchesaer See.

Roland Menzel (r.), Vorstandsvorsitzender der Fischereischutzgenossenschaft „Havel“ Brandenburg, bereiten die Aussetzung der Jungaale vor. Quelle: Norbert Stein

Fast 600 000 Jungaale

Insgesamt setzen die Fischer an diesem Tag rund 575 000 Jungaale mit einem Gesamtgewicht von 2300 Kilogramm in den Hohennauener-Ferchesarer See, in die Havel bei Strodehne, in die Glindower, Rheinsberger, und Flecken Zechliner Seen sowie in die Gewässer um Templin und Lychen.

„Alle Besatzgewässer haben einen freien Zugang zum Einzugsgebiet der Elbe. Damit ist eine gewollte und gewünschte Abwanderung nach Erreichen der Laichreife gewährleistet“, sagt Roland Menzel, Vorstandsvorsitzender der Fischereischutzgenossenschaft „Havel“ Brandenburg, während die zur Aussetzung in die Havel bei Strodehne bestimmten 586 Kilogramm der Jungfische abgewogen werden und anschließend der Aalnachwuchs im Wasser verschwindet.

Drei Millionen Jungaale ausgesetzt

„Das Pilotprojekt ist sinnvoll und fördert den Aalbestand“, sagt Fischer Wolfgang Schröder. In diesem Jahr werden eine Million Glasaale und zwei Millionen in Farmen angefütterte Jungaale ausgesetzt. Ein Glasaal ist lediglich etwa 0,3 Gramm schwer und durchsichtig. Herz, Wirbelsäule und Darmtrakt sind mit bloßen Auge zu erkennen. Gefangen wurden die für das Havelland und Umgebung bestimmten Glasaale an den Küsten Südfrankreichs. Bis dort hatten sie bereits einen Weg von rund 4500 Kilometer zurückgelegt aus dem angenommenen Laichgebiet in der Saragossasee im Golf von Mexiko.

Etwa jeweils sieben Gramm schwere Jungaale. Quelle: Norbert Stein

Die Fischereischutzgenossenschaft engagiert sich seit 16 Jahren für das Pilotprojekt. „Es ist bundesweit das umfangreichste Projekt dieser Art und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Erfüllung der Besatzziele des Aalmanagementplanes für das gesamte Elbeeinzugsgebiet“, erklärt Menzel.

EU und Land Brandenburg fördern Aal-Aktion

In den 16 Jahren wurden über 80 Millionen Jungaale im Wert von 13 Millionen Euro ausgesetzt. Die EU und das Land Brandenburg unterstützen das mit einer 80-prozentigen Förderung. 20 Prozent der Kosten – rund 2,6 Millionen Euro – steuern Fischer und Angler als Eigenanteil bei. An dem Projekt beteiligen sind über 80 Fischereibetriebe und der Landesanglerverband Brandenburg. Die Initiative zur Förderung des Europäischen Aals hat aus ihrem internationalen Fonds 40 000 Euro für die diesjährige Besatzaktion beigesteuert. Dadurch konnten zusätzlich 2,6 Millionen Glasaale in die Gewässer des brandenburgischen Einzugsgebietes der Elbe eingesetzt werden.

„Mindestens 40 Prozent der ausgesetzten Nachwuchsaale sollen nach ihrem acht- bis 15jährigen Leben in Binnengewässern die Rückwanderung in die Laichgebiete antreten und erfolgreich zur Reproduktion des europäischen Aalbestandes beitragen“, erklärt Roland Menzel das Projektziel. Besatz habe sich als effektivste Maßnahme zur Wiederauffüllung des europäischen Aalbestandes erwiesen. Ein sich seit zehn Jahren vollziehender Anstieg der Glasaalfänge an den europäischen Küsten signalisiere eine Erholung des Aalbestandes, so der Vorstandsvorsitzende der Fischereischutzgenossenschaft weiter und wertet die europaweit durchgeführten Besatzmaßnahmen als Erfolg.

Von Norbert Stein