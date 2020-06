Gülpe

Die Kurbel, mit der die Schleusenklappen geöffnet und geschlossen werden, war mit Schlössern und Ketten gesichert. Da lies sich nichts mehr drehen. Wasserwanderer konnten die Kahnschleuse am Gülper Nadelwehr in den letzten Wochen nicht nutzen. Sie war gesperrt.

Noch rechtzeitig

Also mussten die Bootstouristen ihre Kanus zu Land um das Wasserbauwerk tragen, wenn sie ihre Fahrt auf der Gülper Havel fortsetzten wollten. Ursache war ein Defekt an der Schleusenklappe am Oberpegel. Nun ist der Schaden behoben – noch rechtzeitig zu Beginn der Hauptsaison auf dem Wasser.

Anzeige

Wichtig für die Region

Wasserwanderer können die 11,20 Meter lange und 1,99 Meter breite Kahnschleuse wieder nutzen. Der Rhinower Amtsdirektor Jens Aasmann betont, wie wichtig die Schleuse für den Wassertourismus in der Region ist.

Weitere MAZ+ Artikel

Bildtext: Der Taucher Holger Wolfgramm reparierte die defekte Klappe der Kahnschleuse unter Wasser. Quelle: Norbert Stein

Ortstermin am Wehr. „Der Verschluss der Klappe ist kaputt“ , erklärte Mathias Brümmerstädt vom Wasser- und Bodenband Untere Havel-Brandenburger Havel am vergangenen Donnerstag während Holger Wolfgramm im Tauchanzug in die Gülper Havel stieg.

Ersatzteil aus Rhinow

Er arbeitet beim Landesumweltamt als Taucher und führte die Reparaturarbeiten an der Kahnschleuse aus. Mit dem notwendigen Werkzeug und einem Ersatzteil tauchte er etwa 1,50 Meter tief zur Klappe, die Mathias Brummerstädt vom Schleusenstand aus mit Hilfe eines Flaschenzuges angehoben und gesichert hatte. So konnte Holger Wolfgramm unter Wasser einen neuen Verschluss befestigen. Den kaputten Verschluss hatte er einige Tage zuvor ausgebaut. Der Agrarservice Rhinow fertigte dann das Ersatzteil an.

Ganz leicht

Während Holger Wolfram unter Wasser schraubte und hämmerte. schwammen um ihn herum unbeeindruckt von den Arbeiten kleine Fische. Nach etwa einer Stunde hatte der Taucher seine Schlosserarbeiten unter Wasser erledigt. „Alles in Ordnung. Die Kurbel geht super leicht“, sagte Matthias Brümmerstädt nach einer Probeschleusung.

Matthias Brümmerstädt sichert die Klappe mit Flaschenzug. Quelle: Norbert Stein

Nun konnte auch ein Ehepaar aus Dessau seine Kanutour auf der Havel von Rathenow nach Havelberg fortsetzen. Bei Molkenberg waren sie vom Hauptstrom abgebogen auf die Nietze und dann weiter auf die Gülper Havel, die in Höhe Gahlberg dann den Rhin aufnimmt, bevor sie sich bei Strodehne der großen Havel vereint. Etwa 7,5 Kilometer lang ist der Abstecher und führt durch das Naturschutzgebiet Untere Havel Nord.

Nur begrenzt

Nietze und Gülper Havel dürfen deshalb auch nur begrenzt mit muskelbetriebenen Wasserfahrzeugen befahren werden. Das Ehepaar schwärmte bei der Zwangspause an der Schleuse von der schönen Landschaft und der herrlichen Ruhe.

Zeit gespart

Eigentlich müssen Wasserwanderer die Kahnschleuse selbst bedienen. Das Ehepaar aus Dessau konnte aber im Kanu bleiben. Matthias Brümmerstädt und Holger Wolfgramm übernahmen die Schleusung für die ersten Nutzer nach erfolgter Reparatur. Die Arbeiten unter Wasser von einem Taucher ausführen zu lassen habe viel Zeit gespart, sagt Brümmerstädt. Eine Reparatur an Land wäre viel aufwendiger gewesen. Dafür hätte man auch die Klappe mit einem Kran aus dem Wasser heben müssen.

Der Taucher Holger Wolfgramm bei der Arbeit. Quelle: Norbert Stein

Die Gülper Havel ist ein Landesgewässer. Die Wartung und Unterhaltung des Gülper Nadelwehrs mit Kahnschleuse und Fischaufstieg hat das Landesumweltamt dem regionalen örtlichen Wasser- und Bodenverband übertragen. Erbaut in den Jahren 1908 bis 1910 steht das Nadelwehr unter Denkmalschutz. 2007 wurde das Wasserbauwerk für 1,5 Millionen Euro saniert.

Von Norbert Stein