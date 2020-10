Großderschau

Die Gemeinde hat keine Zeit verstreichen lassen und ihrer Ankündigung, die Schwalbennester am Dorfgemeinschaftshaus und im benachbarten Buswartehäuschen zu entfernen, Taten folgen lassen.

Kaum hatten sich die Schwalben im Spätsommer vom Havelland verabschiedet und sich auf den Weg gemacht in ihr Winterquartier, ließ die Gemeinde das Nest unter der Eingangstür zum Großderschauer Dorfgemeinschaftshaus und drei weitere Nester im Buswartehäuschen entfernen.

Entsetzen bei Naturschützern

Die Schwalbennester wurden offensichtlich mit Handwerkzeugen abgestoßen. Naturschützer sind entsetzt. Im Havelland sind in der warmen Jahreszeit zumeist Rauch- und Mehlschwalben heimisch. Sie gehören nach der europäischen Vogelschutzrichtlinie zu den geschützten Arten und fallen somit unter Verbote des Bundesnaturschutzgesetzes. Eine spezielle Landesregelung gibt es dazu in Brandenburg nicht.

Die im Bundesnaturschutzgesetz geregelten Vorschriften verbieten jegliche Handlungen, die zur mutwilligen Beunruhigung der Tiere führen, wenn dafür kein triftiger Grund gegeben ist. Auch die grundlose Beeinträchtigung oder Zerstörung der Lebensstätten ist verboten.

Das Nest am Eingang des Dorfgemeinschaftshauses wurde entfernt. Quelle: Norbert Stein

„Die Gemeinde Großderschau hätte die Schwalbennester nicht ohne Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde entfernen dürfen“, sagt René Riep, Geschäftsführer des Nabu-Regionalverbandes Westhavelland. Und er verbindet diese Aussage mit einer klaren Forderung. „Die Gemeinde muss für einen Ausgleich sorgen“, erwartet der Vorsitzende des Nabu-Regionalverbandes. Vor allem, weil Schwalben selbst im ländlich geprägten Westhavelland immer seltener geeignete Nistmöglichkeiten an Wänden, in Ställen, Scheunen und anderen Gebäuden finden.

Nesttreue Tiere

In in den Nestern am Dorfgemeinschaftshaus und am Buswartehäuschen waren in diesem Jahr mindestens zwei Schwalbenarten geschlüpft und groß geworden. Schwalben sind nesttreue Tiere. Deshalb sind ihre Nester ganzjährig geschützt und dürfen auch im Herbst oder Winter nicht unbrauchbar gemacht werden.

Auch an der Bushaltestelle wurde ein Schwalbennest entfernt. Quelle: Norbert Stein

Nächstes Frühjahr werden auch nach Großderschau wieder Schwalben kommen, meint Riep. Vergebens suchen sie dann die ihnen vertrauten Nistmöglichkeiten an Dorfgemeinschaftshaus und Buswartehäuschen. „Vielleicht bauen sie an den Stellen auch neue Nester“, hofft er.

Bereits im Juni hatte Bürgermeisterin Yvonne Ratzmer auf einer Gemeindevertretersitzung angekündigt, die Gemeinde werde die Nester nach der Brutsaison entfernen lassen. Begründung: Die Schwalben würden zu viel Dreck verursachen. Der wurde am Eingang zum Dorfgemeinschaftshaus vom Heimatverein weggeräumt.

Alternativ-Nest abgelehnt

Weil aus Schwalbennestern nun einmal Dreck fällt, und das im Eingang des Dorfgemeinschaftshauses nicht unbedingt einladend wirkt, schlug der Nabu-Regionalverband der Gemeinde vor, als Ausgleich für das Nest über der Eingangstür an der Hausseite ein Kunstdoppelnest anzubringen. Die Gemeinde lehnte ab mit der Begründung, die Schwalben würden dann die Fassade verschmutzen.

Den Vorschlag der Gemeinde, das Kunstnest am ehemaligen Gerätehaus in Großderschau anzubringen, hielt der Nabu Regionalverband für ungeeignet, weil dort keine Schwalben nisteten.

Die Angelegenheit hatte sich damit erledigt und der Nabu brachte das Kunstnest an einem privaten Haus in Bartschendorf an, unweit des Japanischen Gartens. Für Großderschau als eine mit der Naturparkplakette Westhavelland geehrten Gemeinde ist die Angelegenheit mit den Schwalbennestern alles andere als ein Ruhmesblatt.

Von Norbert Stein