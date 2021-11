Wolsier

Frohgelaunte Kinder, bunte Luftballons und viele Gratulanten: Die Stimmung und das Ambiente waren einfach prächtig und dem Anlass würdig. Im Beisein der Familie, Freunde, Helfer und Gäste hat Johanna Morgenroth eine Kindertagespflege eröffnet in Wolsier.

Fünf Kinder im Alter von einem Jahr aus Großderschau, Rhinow, Stölln und Wolsier betreut die Tagesmutter seit Montag. Ihre jüngste Tochter Leonie, ebenfalls ein Jahr alt, komplettiert die quirlige Betreuungsgruppe mit viel Kinderlächeln. Mehr Kinder sind für eine Tagespflegeeinrichtung nicht zulässig. Johanna Morgenroth ist damit als Tagesmutter auch ausgelastet und das gleich vom ersten Tag an.

Bisher in Kitas im Ländchen Rhinow gearbeitet

Die Tagesmutter ist staatlich anerkannte Erzieherin und hat seit ihrer Ausbildung schon in mehreren Kitas im Ländchen Rhinow gearbeitet. Die Kitas im Amt Rhinow können derzeit nicht alle Betreuungswünsche von Eltern erfüllen. Es gibt nicht genügend Betreuungsplätze und zusätzliche Erzieherinnen oder Erzieher sucht das Amt als Kita- Träger ebenfalls.

Johanna Morgenroth hätte also nach einer Elternzeit nun auch wieder an ihrem früheren Arbeitsplatz in der Kita in Stölln oder einen anderen Kita im Amt Rhinow zurückkehren können. Doch sie hat sich anders entschieden und den Weg in die berufliche Selbstständigkeit gewählt.

Kindertagespflege auf Familiengrundstück

„Ich bin mir sicher. Es war die richtige Entscheidung“, sagte sie am Rande der Einweihung ihrer Kindertagespflege auf dem Familiengrundstück in der Hinteren Dorfstraße 3.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Grundstück in Wolsier mit Haus und Ferienwohnung im Nebengelass haben Johanna Morgenroth und ihr Mann Ivo gekauft und zogen vor sechs Jahren dorthin, wo sie sich mit ihren vier Töchtern wohlfühlen. Die Ferienwohnung haben sie in den vergangenen Wochen mit Unterstützung der Nachbarn und weiterer Helfer für die Kindertagespflege hergerichtet. Die Räume wurden liebevoll eingerichtet und bieten den Kindern viel Platz zum Spielen, Kuscheln und Entspannen. Auf dem Hof warten Spielhaus, Schaukel und weitere Spielmöglichkeiten auf die Jungen und Mädchen.

Pädagogische Arbeit steht im Vordergrund

Sie werde mit den Kindern viel Spazieren gehen und mit ihnen bei schönem Wetter auch des öfteren den öffentlichen Spielplatz im Dorf besuchen, erzählt die Tagesmutter und betont, bei alledem stehe natürlich die pädagogische Arbeit mit den ihr anvertrauten Mädchen und Jungen im Vordergrund.

Wenn die Kinder etwas älter sind, möchte sie mit ihnen auch Tänze und Lieder einüben für ein kleines Programm zur Aufführung bei Veranstaltungen im Dorf.

Tagesmutter mit viel Herz

Wer mit Johanna Morgenroth ins Gespräch kommt, wird es sofort spüren, dass sie Tagesmutter mit Leidenschaft ist und viel Herz für Kinder hat. Der Ortsvorsteher von Wolsier, Bill Neubüser, ist zur Einweihung gekommen und gratuliert Johanna Morgenroth zur Eröffnung der Kindertagespflege. „Endlich können in Wolsier wieder Kinder betreut werden“, sagt Neubüser in Anspielung auf die eingestellten Arbeiten zum Neubau einer Kita in Wolsier vor 32 Jahren.

„Kinder gehören zum Dorf“, sagt der Ortsvorsteher und wünscht der Tagesmutter viel Erfolg und überreicht dazu gleich einen Blumenstrauß. Aus Rhinow ist Amtsdirektor Jens Aasmann nach Wolsier gekommen, um Johanna Morgenroth ebenfalls alles Gute zu wünschen und sagte die Kindertagespflege bereichere das Betreuungsangebot im Ländchen Rhinow.

Im Amtsbereich gibt es nunmehr zwei Tagesmütter: Johanna Morgenroth in Wolsier und Annett Hoffmann in Spaatz.

Von Norbert Stein