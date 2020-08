Kleßen-Görne

Das Problem stinkt regelrecht zum Himmel. In Kleßen-Görne sind die Abwassergruben voll. Paul Egon Zander, Bürgermeister der Gemeinde Kleßen-Görne bestätigt das: „Ich bin in den letzten Wochen von mehreren Bürgern angesprochen worden, weil sie Probleme mit der Abwasserentsorgung haben.“

Nicht nur in Kleßen

Die Firma, die damit beauftragt ist, hält vereinbarte Abfuhrtermine nicht ein. Das ist nicht nur in Kleßen-Görne so, sondern auch in anderen Dörfern des Entsorgungsgebietes. Mit erheblichen Folgen. „Einigen Eigentümern hat das Abwasser wohl schon bis in Haus gestanden“, schildert der Bürgermeister die kritische Situation.

Schwer zu erreichen

Der Versuch, die Entsorgungsfirma zu erreichen, sei zwecklos gewesen. Der Dienstleister sei telefonisch für die Bürger kaum erreichbar, so Zander. Er selbst habe etwa 20 Mal angerufen, aber nie jemanden erreicht.

Dünn besiedelt

Verantwortlich ist der Wasser- und Abwasserverband Rathenow. Er stellt Wasser bereit und führt Abwasser ab. Normalerweise über das zentrale Leitungs- und Kanalsystem. Im dünn besiedelten Gebiet kann der Verband jedoch nicht möglich alle Grundstücke an das zentrale Abwassernetz anschließen. Die Kosten wären für den Verband und die Grundstückseigentümer zu hoch.

Im Pumpwerk Hohennauen wird das aus Sammelgruben geholte Abwasser eingeleitet. Quelle: Norbert Stein

Deshalb werden im gesamten Verbandsgebiet etwa 6000 Grundstücke dezentral entsorgt. Das Abwasser wird auf den Grundstücken in eine Sammelgrube geleitet und vom Waser- und Abwasserverband abgepumpt. Auch die Betreibung einer eigenen kleinen Kläranlage mit vollbiologischer Reinigungsstufe ist möglich. Mit der mobilen Abwasserentsorgung hat der Verband mehrere Abfuhrunternehmen beauftragt – aber er hat auch noch eigene Entsorgungsfahrzeuge in Einsatz.

Eine Niederlassung

Für die Gruben in Kleßen, Görne, Elslaake, Gülpe, Hohennauen, Parey, Prietzen, Spaatz, Wassersuppe, Witzke und Wolsier – alle Dörfer gehören zum Amt Rhinow – hat der Verband ein Unternehmen aus Seelow beauftragt, das eine Niederlassung in Brandenburg an der Havel hat.

Probleme bestätigt

Der Dienstleister bringt das Abwasser zur den Pumpwerken Rhinow oder Hohennauen, wo der Einlass zur Aufarbeitung erfolgt – wenn das Abwasser denn in den Dörfern überhaupt geholt wird.

Bürgermeister Paul Egon Zander aus Kleßen-Görne. Quelle: Norbert Stein

Der Wasser- und Abwasserverband bestätigt die Probleme. „Wir bedauern das und entschuldigen uns dafür auch bei den Kunden“, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin Edith Rennmann. Als Ursache benennt sie Personalprobleme bei dem Seelower Unternehmen.

Nur ein Fahrzeug

Darum sei zeitweilig nur Entsorgungsfahrzeug unterwegs gewesen – und nicht wie vorgehen zwei Fahrzeuge. „Wo es Probleme gab, haben wir aber helfen können und dafür auch eigene Fahrzeuge des Verbandes in die Region geschickt“, so die stellvertretende Geschäftsführerin.

Zusagen

Das Unternehmen habe dem Verband zugesagt, die noch fehlenden Abfuhrtermine zügig abzuarbeiten. Um das zu bewerkstelligen soll ein zusätzliches Fahrzeug eingesetzt werden. Bis Wochenende sollten die Gruben geleert sein – so erwartet es der Wasser- und Abwasserverband.

Danach seien die vereinbarten Abfuhrtermine wieder einzuhalten. Und telefonisch soll das Unternehmen auch wieder erreicht werden können.

Von Norbert Stein